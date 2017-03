Diretta/ Perugia-Ankara: info streaming video e tv, orario e risultato live (Champions League volley oggi)

DIRETTA SIR SICOMA COLUSSI PERUGIA HALKBAKN ANKARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE 2017, VOLLEY MASCHILE 6^ GIORNATA, OGGI) - Perugia-Ankara, diretta dagli arbitri Lazarevic e Herik, è la partita di volley maschile in programma oggi 1 marzo 2017 alle ore 19.00 presso il PalaEvengelisti per la 6^ e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2017. Le due compagini affrontano il match di questa sera con animi completamente diversi: la compagine umbra è chiamata oggi a mettere il sigillo sulla prima posizione nella classifica dei gironi e al passaggio del turno per la prossima fase dei playoff a 12 avendo a bilancio 11 punti, oltre a 4 vittorie e 1 sconfitta, mentre i turchi sono ultimi nel girone con 2 punti, 1 sola vittoria a referto e l'eliminazione matematica da questo torneo.

Perugia però viene da una sconfitta, subita nell'ultima trasferta in Belgio contro il Roeselare che pur non mettendo in dubbio la qualificazione ha fatto male per i ragazzi di Bernardi mentre l'Halkbank Ankara ha vinto con orgoglio l'ultima partita, contro la terza forza del girone, i russi del Belgorod.

Sulla carta la partita dovrebbe essere piuttosto semplice per i ragazzi umbri, ma i turchi si son dimostrati non facili da battere e soprattutto vogliono essere combattivi fino all'ultimo minuto giocato in questa competizione. La partita dell'andata finì con il risultato di 0-3 in favore di Perugia. Lorenzo Bernardi, l'allenatore di Perugia, grande ex della partita, dovrebbe schierare la seguente formazione iniziale sul terreno di gioco: Luciano De Cecco nel ruolo di palleggiatore, Andrea Bari come libero, il capitano Emanuele Birarelli come centrale, Aleksandar Atanasijevic come opposto e Russell e Zaytsev per segnare molti punti.

L'allenatore italiano dei turchi, Camillo Placì, invece dovrebbe mandare in campo il seguente sestetto: Miljkovic, Sahin, Mozdzonek, Sokolov, Eskoe Tekeli . Perugia vuole arrivare fino alla conquista del trofeo, infatti ha costruito una squadra di grandissimi campioni per arrivare fino in fondo. Per i turchi invece, bella esperienza in Champions League e occasione di crescita per tutti i componenti della squadra.

La chiave tattica del match per i padroni di casa sarà sicuramente sfruttare il talento e la potenza fisica dello schiacciatore della nazionale italiana Ivan Zaytsev, che per molti addetti ai lavori è considerato il miglior giocatore al mondo. Altre insidie per i turchi potrebbero arrivare dal nazionale americano Aaron Russell e dal capitano di Perugia nonché della nazionale italiana Emanuele Birarelli.

Ricordiamo infine che la partita tra Perugia e Ankara sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky che ha riservato alla partita di Champions League spazio dalle ore 19.00 sul proprio canale SkySport Plus, visibile al numero 205 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà altresì confermata anche la diretta video streaming del match tramite il servizio SkyGo: consigliamo infine di collegarsi al situo ufficiale della competizione all’indirizzo www.cev.li,per rimane aggiornati sul tabellino della partita.

© Riproduzione Riservata.