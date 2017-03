Diretta/ Piacenza-Trento: info streaming video e tv, risultato live (volley maschile Cev cup 2017 quarti)

DIRETTA LPR PIACENZA-DIATEC TRENTINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, QUARTI CEV CUP 2017, OGGI) – Piacenza-Trento, diretta dagli arbitri Georgouleas e Tubylov, è la partita di volley maschile in programma oggi 1 marzo alle ore 21.00 presso il Palabanca nel match di andata dei quarti di finale della Cev Cup 2017. Un derby tutto italiano è atteso questa sera nel secondo torneo continentale, che vedrà di fronte due squadre dal cammino molto simile isto che entrambe approcciano a questa fase del turno europeo non avendo perso neanche una partita. I padroni di casa hanno battuto sia in casa che in trasferta gli ucraini del Stroitel Minsk (3-1; 1-3) nei trentaduesimi di finale; gli austriaci del Tirol Innsbruck (3-0; 1-3) nei sedicesimi di finale e i serbi del Vojvodina (3-0; 0-3) agli ottavi di finale.

Cammino leggermente più corto per i trentini, che hanno avuto l'ingresso nel torneo direttamente ai sedicesimi di finale, in virtù della miglior posizione ottenuta al termine della stagione scorsa di campionato, dove hanno sconfitto i finlandesi dell'Hurrikaani senza perdere nemmeno un set. Mentre agli ottavi di finale, i ragazzi di Trento hanno battuto la seconda squadra finlandese, i ragazzi del Sastamala, con un secco 0-3 all'andata e 3-1 al ritorno. Chi passerà questo turno andrà ad affrontare in semifinale la vincente tra Fenerbache e Ajaccio, con i turchi nettamente favoriti sui francesi. Per gli ospiti si tratta di una partita speciale, dato che sarà la 700ima partita ufficiale nella storia del Trentino Volley.

Il coach dei padroni di casa, Alberto Giuliani, dovrebbe schierare in campo dall'inizio il seguente sestetto: Manià come libero, Parodi, Marshall, Hierrezuelo, Di Martino e Tzioumakas. Mentre il coach degli ospiti, Angelo Lorenzetti, dovrebbe schierare la seguente formazione: Chiappa come libero, Burgsthaler, Antonov, Nelli, Lanza e Giannelli. I giocatori da tenere sott'occhio sono assolutamente i due talenti italiani di Trentino, il giovane Simone Giannelli e lo schiacciatore Filippo Lanza. Tra le file di casa occhio soprattutto al braccio armato di Marshall, giocatore anche della fortissima nazionale statunitense.

Nessun infortunio tra le due squadre: entambi gli allenatori infatti potranno contare sulla rosa completa a disposizione. La chiave tattica della partita per i padroni di casa sarà sicuramente arginare il talento dei già citati Giannelli e Lanza, giocatori con punti importanti nelle mani e capaci di giocate decisive in ogni momento della partita. Per quanto riguarda Trentino Volley invece, sarà importante rimanere in partita fino all'ultimo anche in caso di sconfitta e cercare di vincere più set possibili in modo poi da giocarsi il tutto per tutto nel ritorno in casa al PalaTrento.

Ricordiamo infine che il match tra Trento e Piacenza non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video della partita di Cev Cup. Consigliamo pertanto di consultare il sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.cev.lu, con conoscere il risultato e il tabellino.

