IL NAPOLI ATTACCA LA RAI/ Guardate le partite senza audio: su Twitter scoppia la polemica

IL NAPOLI ATTACCA LA RAI, SU TWITTER SCOPPIA LA POLEMICA: MAZZOCCHI NON CI STA - Le polemiche del post Juventus-Napoli fanno infuriare la Rai che si sente toccata in maniera palese da frasi piuttosto pesanti. Su Twitter infatti il Napoli sottolinea: "Se guardate le partite sulla Rai fatelo senza audio". Dopo che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in diretta a Rai Sport definisce ''vergognoso'' l'arbitraggio dallo studio Marco Mazzocchi sottolinea che invece il comportamento del Napoli con quel tweet è ''inaccettabile''. Questo ovviamente perchè non è giusto screditare il lavoro delle persone che sono a Torino per seguire la partita con grande entusiasmo e voglia di fare. Parole di cui il Napoli si assumerà le sue responsabilità che sono già pesanti se arrivano dai tifosi, ma diventano inaccettabili se arrivano da una società. Marco Mazzocchi in chiusura sottolinea: "Non si possono scrivere cose così e i tifosi del Napoli sportivi mi daranno ragione anche se so che prenderò anche alcuni insulti".



IL NAPOLI ATTACCA LA RAI, SU TWITTER SCOPPIA LA POLEMICA: SULLA RAI GUARDATE LE PARTITE SENZA AUDIO - Il Napoli è furioso dopo la gara contro la Juventus allo Stadium persa per 3-1. Gli azzurri rompono il silenzio con il direttore sportivo Cristian Giuntoli che giudica le decisioni dell'arbitro ''vergognose'' e Pepe Reina che sottolinea come ''tutta l'Italia ha visto come l'arbitro cambia il risultato''. Sicuramente sono accuse pesanti, ma meno di quanto è accaduto poi su Twitter poco dopo. La società decide di lanciare un tweet con un hashtag che si trasforma in una vera e propria polemica: "Se guardate le partite sulla Rai fatelo senza audio", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. Il Napoli protesta per il primo rigore assegnato ai bianconeri per un pestone di Kalidou Koulibaly su Paulo Dybala, ma anche per il secondo nel quale Pepe Reina tocca il pallone non potendosi smaterializzare, secondo il Napoli, di fronte a Cuadrado lanciato a rete. In più quest'ultima azione parte da un fallo netto in area di rigore della Juventus con un intervento dubbio di Leonardo Bonucci e Miralem Pjanic su Raul Albiol.

