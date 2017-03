Lazio Roma/ Streaming video e diretta tv (risultato live): gol Milinkovic-Savic. Dove vederla? (Coppa Italia)

DIRETTA LAZIO ROMA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 1-0): SEGNA MILINKOVIC-SAVIC. DOVE VEDERE LA PARTITA? - Si è sbloccato il derby Lazio-Roma, match d'andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Decisiva finora la rete di Milinkovic-Savic, che al 29' è riuscito ad inserirsi bene al centro dell'area di rigore giallorossa e a mettere in rete la palla sul traversone basso di Felipe Anderson. L'occasione per il pareggio capita subito a Dzeko, che però non riesce a deviare di testa il cross pericoloso di Nainggolan. Spreca, invece, la Lazio, che al 34' poteva segnare il gol del raddoppio: bell'azione in contropiede di Immobile, che però non viene seguito dai compagni e quindi si ritrova solo e "senza benzina", quindi il suo sinistro è debole. Al 43', invece, attacca a testa bassa la Lazio con Lukaku, ma Fazio riesce ad intervenire prima del passaggio per Felipe Anderson, che era solo al centro dell'area. Da registrare l'ammonizione di Parolo per un fallo duro su Nainggolan: il centrocampista della Lazio dovrà saltare il match di ritorno, essendo diffidato.

DIRETTA LAZIO ROMA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-0): PRIME OCCASIONI. DOVE VEDERE LA PARTITA? - Il derby Lazio-Roma è ancora fermo sul risultato di 0-0, ma non sono mancate le occasioni e le emozioni all'Olimpico in questo match di andata della semifinale di Coppa Italia. Al 2' si rende subito pericolosa la Roma con Dzeko, il cui tiro da posizione interessante viene deviato in angolo. Rischia grosso, invece, Manolas al 10': il difensore giallorosso scivola e permette a Parolo di entrare in area di rigore, ma per sua fortuna Emerson riesce a impedire al centrocampista biancoceleste di servire Immobile al centro dell'area di rigore. Al 13' invece è Wallace a sbagliare, ma Salah preferisce accontentarsi del corner, anziché rischiare il controllo difficile del pallone. Al 21' si fa rivedere in avanti la Lazio: cross di Lukaku per Milinkovic-Savic, che colpisce bene di testa, ma Alisson riesce a parare in tuffo salvando così la Roma. La partita si conferma intensa, soprattutto a centrocampo.

DIRETTA LAZIO ROMA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): DOVE VEDERE LA PARTITA? - Per vedere Lazio Roma in diretta streaming video dovrete visitare il sito www.raiplay.it: su questo portale infatti, senza costi aggiuntivi, sarà possibile assistere alla partita valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia 2016-2017. E' la televisione di stato infatti ad avere in esclusiva la programmazione di tutte le partite della stagione: dunque su Rai Uno potrete assistere alla diretta tv dallo stadio Olimpico. Per il momento la Rai non ha ancora indicato i nomi dei telecronisti che racconteranno Lazio-Roma, nè chi saranno gli inviati da bordocampo che forniranno contributi e cureranno le interviste post partita. In studio sarà dato ampio risalto all'analisi del match, affrontando i temi salienti del derby della capitale prima del calcio d'inizio e poi ancora durante l'intervallo e al termine della partita. In più, sul profilo Twitter ufficiale @SerieA_TIM potrete avere informazioni utili sulla sfida, così come sugli account messi a disposizione dalle società di Lazio e Roma che racconteranno l'attesa della stracittadina.

Lazio-Roma è una partita sentitissima, e non potrebbe essere altrimenti: in una città che respira calcio da mattina a sera il derby è un evento in sè eccezionale, che sfugge a qualsiasi regola e che può quasi arrivare a salvare una stagione. Quest'anno in particolare le due squadre stanno facendo molto bene: occupano infatti, rispettivamente, la quinta e la seconda posizione in classifica. Da una parte dunque c'è una Lazio che punta a tornare in Europa e a farlo direttamente, ovvero andando subito alla fase a gironi di Europa League; dall'altra una Roma che è ancora ancorata al sogno di uno scudetto che manca da 16 anni e che non è poi così lontano, visto che i giallorossi dovranno ancora giocare in casa contro la Juventus e il Napoli. In più c'è la corsa in Europa League (ottavi contro il Lione), ma l'accoppiamento di Coppa Italia ha sancito il derby e dunque questo torneo, che alla vigilia si poteva considerare come "minore" rispetto agli altri traguardi, assume adesso una valenza fondamentale. Staremo a vedere come andranno le cose in campo, ricordando naturalmente che questa è soltanto la prima parte di una semifinale che si concluderà soltanto con la partita di ritorno.