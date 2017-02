Matera Ancona/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live Coppa Italia

DIRETTA MATERA ANCONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA LEGA PRO 2017) - Matera Ancona, che sarà diretta dall'arbitro Federico Dionisi, si gioca mercoledì 1 marzo alle ore 14:30; allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno va in scena la semifinale di andata della Coppa Italia Lega Pro 2016-2017. Il Matera milita nel campionato di Lega Pro girone C dove occupa un terzo posto a quota 49 alle spalle del Lecce del Foggia.

Tuttavia la squadra lucana è alle prese con un periodo di grande crisi di risultati come del resto conferma il clamoroso 4-0 subito in casa lo scorso sabato dal Siracusa senza dimenticare che il Matera è reduce da bene quattro sconfitte di fila. L’Ancona invece fa parte del campionato di Lega Pro girone B dove occupa un pericoloso terzultimo posto consoli 24 punti ed è a sua volta alle prese con un periodo di forte crisi avendo portato a casa negli ultimi cinque turni soltanto 1 punti.

Dunque almeno sulla carta i padroni di casa sono nettamente favoriti ma questa competizione ha dimostrato che spesso le sorprese sono dietro l’angolo. Il Matera in casa ha un ottimi cammino sporcato dalle ultime due uscite stagionali che lo ha visto uscire sconfitto: prima di allora non aveva mai perso e conquistato 8 vittorie e 4 pareggi. L’Ancona lontano dal proprio pubblico in campionato ha ottenuto solo 9 punti ed è reduce da cinque sconfitte di fila con una sola vittoria conquistata.

Il Matera è arrivato a questa semifinale riuscendo ad avere la meglio nei sedicesimi del forte Lecce, negli ottavi dell’altrettanto attrezzato Foggia e del Taranto. L’Ancona invece ha iniziato la propria avventura eliminando nei sedicesimi il Fano, negli Ottavi la Maceratese e nei quarti il Teramo. Da sottolineare come il match vada affrontato nell’ottico del doppio confronto visto che tra una settimana le due formazioni si daranno battaglia allo stadio Conero per il match di ritorno.



Il Matera dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 3-4-3. In porta Tozzo mentre nel trio difensivo dovrebbero esserci De Franco nel mezzo, Scognamiglio sul centro destra ed uno tra Ingrosso e Strambelli sull’altro lato. A centrocampo nella zona centrale dovrebbero agire De Rose e Iannini, Casoli sulla corsia di destra mentre per quanto concerne il lato mancino c’è un ballottaggio abbastanza aperto tra Salandria e Armeno. In avanti il tridente sarà composto da Carretta quale punta centrale anche perché in ragione del cartellino rosso diretto rimediato la scorsa gara di campionato non è utilizzabile nel prossimo impegno di Lega Pro, Laninio o Dammacco sul fronte destro e Negro dall’altra parte.

L’Ancona dovrebbe invece rispondere con una linea a quattro dietro con Di Dio nel ruolo di terzino destro, Ricci al fianco di Cacioli nel mezzo e Forgacs sul lato sinistro. In porta ovviamente Scuffia. A centrocampo si gioca con Vitiello oppure Gelonese davanti alla difesa per fungere da schermo protettivo ed organizzatore di gioco, sul lato interno di destra Zampa e dall’altra parte uno tra Djuric e Agyei. In avanti tridente composto da Del Sante in mezzo, uno tra Momente e Paolucci sulla destra mentre Frediani sulla corsia mancina.



Da un punto di vista tattico è chiaro che l’atteggiamento dei padroni di casa sia maggiore propositivo in quanto dovranno cerca di costruire un cospicuo vantaggio per affrontare al meglio la gara di ritorno. Dunque un Ancona che andrà ad impostare una gara di attesa e di ripartenze veloci. Da sottolineare che la differenza possa essere fatta dal Matera nella parte centrale del campo dove ha un maggior numero di uomini mentre l’Ancona potrebbe rivelarsi letale sfruttando le corsie laterali.



Per le principali agenzie di scommesse tra cui la Snai in questo incontro parte nettamente favorito il Matera tant’è che, secondo la Snai, la quota della sua vittoria è pari ad 1,50. Il pareggio verrebbe pagato 3,55 mentre il possibile successo esterno da parte dell’Ancona si è gonfiato fino alla quota di 7,50. Equilibrio in fatto di numero di gol con l’Under 2,5 a 1,83 e l’Over 2,5 a 1,80.

Matera Ancona, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia sarà possibile assistere alla partita di Coppa Italia in diretta streaming video, visitando il sito www.sportube.tv che detiene i diritti per la terza serie del campionato italiano di calcio. Da quest'anno il portale richiede il versamento di una quota in abbonamento.

