PAGELLE LAZIO-ROMA: I VOTI DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017, ANDATA SEMIFINALE). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti relativi al primo tempo di Lazio-Roma, derby della Capitale valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2016-2017, all'intervallo la formazione di Simone Inzaghi è avanti di un gol grazie alla rete di Milinkovic-Savic (7) che ha depositato il pallone in rete alle spalle di Allison (6,5) grazie all'assist di Felipe Anderson, autore di una grandissima giocata con la quale ha seminato il panico nella difesa giallorossa, oggi insolitamente impacciata con Manolas (5,5) e Fazio (5) che finora hanno commesso parecchi errori in più del solito. Tuttavia i giallorossi hanno avuto le loro occasioni per trovare la via del gol, soprattutto con Dzeko (6,5) che finora non è riuscito a lasciare il segno per le chiusure di De Vrij (6,5) e Wallace (6), mentre dall'altra parte del campo Alisson è riuscito a neutralizzare un paio di tentativi di Immobile (6), la cui intesa con Felipe Anderson potrebbe essere migliore. VOTO LAZIO 6,5 - I biancocelesti si portano in vantaggio grazie a una fiammata di Felipe Anderson che semina la difesa avversaria e regala un cioccolatino per l'inserimento perfetto di Milinkovic-Savic. MIGLIORE LAZIO: MILINKOVIC-SAVIC 7 - L'autore del gol che per il momento sta decidendo la contesa, il serbo si è reso pericoloso in altre occasioni, ottimi i suoi tempi di inserimento in area. PEGGIORE LAZIO: BIGLIA 5,5 - Perde qualche pallone di troppo e in fase di impostazione sbaglia i fraseggi. VOTO ROMA 5,5 - Finora i giallorossi stanno soffrendo particolarmente in difesa e a centrocampo con Nainggolan che non ha avuto gli spazi per proporsi in avanti. MIGLIORE ROMA: DZEKO 6,5 - Pericolo costante nell'area di rigore biancoceleste, il bosniaco vuole fermamente centrare il bersaglio anche stasera. PEGGIORE ROMA: FAZIO 5 - Una delle rivelazioni più positive di questo campionato stasera sta avendo una giornata storta, con palloni pericolosamente persi nella propria trequarti. (Stefano Belli)

