Video/ Juventus-Napoli (3-1): highlights e gol della partita (Coppa Italia 2017, andata semifinale)

VIDEO JUVENTUS-NAPOLI (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017, ANDATA SEMIFINALE) - La gara tra Juventus e Napoli (valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia), macchiata dalle polemiche furiose dei partenopei sulle decisioni arbitrali con i due calci di rigore a favore dei bianconeri, ci dice comunque che nel primo tempo la formazione di Allegri si presenta in campo con un modulo completamente sbagliato, il tecnico toscano corre ai ripari ripristinando il 4-2-3-1 e inserendo Cuadrado che dà una marcia in più (ma anche due) al gioco della Juventus che in questa maniera ribalta lo 0-1 e si aggiudica il primo round, con gli ospiti che non hanno mai tirato in porta nei secondi quarantacinque minuti. Possesso palla: 50% Juventus, 50% Napoli; su questo aspetto massimo equilibrio tra le due squadre. Tiri in porta: 9 Juventus, 4 Napoli; soprattutto nella ripresa gli uomini di Allegri hanno creato parecchi pericoli (12 occasioni da gol complessivamente) nei pressi di Reina, autore di 5 parate contro le 3 di Neto. I bianconeri hanno anche trasformato due calci di rigore con Dybala. A dispetto delle proteste del Napoli, è la Juventus ad aver subito il maggior numero di falli, 18.

DICHIARAZIONI - Le parole del centravanti della Juventus, Gonzalo Higuain, ai microfoni di Rai 1 subito dopo la fine della gara: "È stata una partita molto complicata contro un bel Napoli, nel primo tempo siamo andati in difficoltà perché ci hanno pressato alto, nell'intervallo il mister ci ha detto di non perdere la calma e di ragionare, nella ripresa grazie al cambio di modulo abbiamo cambiato marcia. La forza della Juventus è quella di reagire e di non scoraggiarsi alle prime avversità, siamo riusciti a pareggiare subito e in questa maniera abbiamo avuto il tempo di ribaltare il risultato. Nutro sempre un profondo rispetto per il Napoli, nonostante l'esultanza, qui a Torino mi trovo molto bene e ora andremo avanti su questa strada, il cammino verso il titolo è ancora molto lungo e non dobbiamo mollare un centimetro".

Ai microfoni di Rai 1 il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto a livello tecnico con tanti passaggi sbagliati, il problema non era tanto il modulo ma il fatto che non facevamo scorrere velocemente il pallone e quando sbagli finisci sempre con il regalarlo agli avversari, tuttavia non abbiamo corso grossi pericoli a parte il gol di Callejon, abbiamo avuto comunque un paio di occasioni con Dybala e Lichtsteiner. Molto meglio invece nella ripresa, devo complimentarmi con tutta la squadra che soprattutto nel secondo tempo ha giocato benissimo reagendo alla grande sullo 0-1".

Il Napoli, in aperta polemica con l'arbitraggio e con la Rai, fa parlare al posto dell'allenatore Sarri il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli: "Abbiamo deciso di interrompere il silenzio stampa solamente per fare i complimenti ai ragazzi per l'ottima prestazione, purtroppo oggi abbiamo perso per una serie di decisioni vergognose da parte del direttore di gara che ci hanno pesantemente danneggiato".

Molto polemico ai microfoni della Rai anche il portiere del Napoli, Pepe Reina: "Nel primo tempo ci siamo comportati bene tenendo la Juve lontana dalla nostra trequarti, poi nella ripresa gli episodi arbitrali ci hanno nettamente sfavorito vanificando il nostro lavoro compiuto nei primi quarantacinque minuti. Per quanto ci riguarda il risultato finale è condizionato dalle decisioni del direttore di gara. Sul secondo rigore colpisco pienamente il pallone, cosa avrei dovuto fare, sparire dal campo come un illusionista? Sicuramente dobbiamo migliorare ma sono comunque incazzato come una iena per quello che ci è successo stasera, non meritavamo assolutamente di perdere".

(Stefano Belli)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI JUVENTUS-NAPOLI (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017, ANDATA SEMIFINALE)