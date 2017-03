Video/ Pisa-Carpi (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 28^giornata)

VIDEO PISA-CARPI (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 28^GIORNATA) - Allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani termina con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 la sfida tra Pisa e Carpi. Nel primo tempo sono sicuramente gli ospiti a fare la partita creando le occasioni più clamorose proprio prima dell'intervallo con Lasagna e Fedato, rispondendo all'azione di Angiulli. Nella ripresa, invece, dopo un paio di chances per i biancorossi con Mbakogu e ancora Lasagna, i neroazzurri sfiorano il goal del vantaggio con Manaj, sebbene entrambe le sue conclusioni terminino sul fondo dopo esser stati deviati. Nemmeno le opportunità per Cani e Verna al 90' ed al 93' riescono a sbloccare il punteggio prima del triplice fischio finale. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Pisa, soprattutto per quanto messo in mostra nel secondo tempo, avrebbe forse meritato qualcosa in più con il 59% di possesso palla favorevole ed un numero di palloni giocati molto superiore a quello del Carpi, 620 a 435 supportati dalle 28 palle recuperate da Milanovic e dai 54 passaggi completati da Golubovic. In fase offensiva, però, gli uomini di mister Castori hanno totalizzato più conclusioni pericolose rispetto a quelli di Gattuso, 3 a 2 con 6 tentativi del solo Lasagna. Infine, dal punto di vista disciplinare l'arbitro La Penna della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo un'unica volta in tutto l'arco del match ammonendo Mbakogu tra le fila del Carpi.

(Alessandro Rinoldi)

