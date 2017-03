Video/ Vicenza-Entella (2-2): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 28^ giornata)

VIDEO VICENZA-ENTELLA (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 28^ GIORNATA) - Si è concluso sul risultato di 2-2 il match tra Vicenza e Entella, in programma nel faticoso turno infrasettimanale della 28^giornata del campionato di serie B al Romeo Menti. La formazione biancorossa benchè sia riuscita per lungo tempo a imporre il proprio gioco ancora una volta non riesce a trovare la vittoria piena: un peccato per la compagine di Bisoli che con un punto trova la 20^ posizione con 29 punti nella classifica del campionato cadetto. Nel primo tempo, iniziato in maniera molto tesa, è proprio il Vicenza a sbloccare lo 0-0 iniziale con De Luca che buca la rete ligure al 25’ minuto. Nel secondo tempo complici erroracci nella difesa biancorossa l’Entella trova il vantaggio con un incredibile autogol di Esposito, per poi trovare il vantaggio al75’ con un bel colpo di testa di Pellizer. Quando mancano ormai 10 minuti al triplice fischio finale è ancora il biancorosso De Luca che salva la formazione di casa al Menti sfruttando in maniera magistrale l’assist di Bellomo. Se diamo un occhio alle statistiche dell’incontro Vicenza-Entella notiamo come siano stati proprio i padroni di casa tra i più propositivi, riuscendo a dominare il gioco a lungo, senza però riuscire a mettere a frutto le numerose occasioni create. In termini numerici il Vicenza ha registrato un possesso palla del 56% contro il4% dell’Entella, registrando 10 tiri contro 5, 5 in porta (contro 49 e ottenendo oltre 7 calci d’angolo.

