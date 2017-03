CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: HIGUAIN SFIDA BACCA (28^ GIORNATA) - La ventottesima giornata di Serie A si gioca su quattro giorni, e dunque per la classifica marcatori completa dovremo aspettare lunedì sera; a maggior ragione perchè il capocannoniere Andrea Belotti giocherà proprio il Monday Night, contro la Lazio che schiera invece un Ciro Immobile saldamente nella top 10 dei marcatori del campionato. Il Gallo ha 22 gol, ma bisogna procedere con ordine: questa sera l’apertura del turno è affidata a Juventus-Milan, e in questa partita ci sono due bomber mica da ridere. Duello sudamericano quello tra Gonzalo Higuain e Carlos Bacca: il Pipita ha segnato 19 gol con la maglia della Juventus e ha la media di un timbro ogni 107 minuti. Da due partite però non trova la via della rete: non succedeva da dicembre, e il periodo di mini-digiuno arriva al termine di un due mesi abbondanti nei quali Higuain aveva segnato 12 gol in dieci partite, rimanendo a secco soltanto nella vittoria contro l’Inter. Dall’altra parte Bacca: per lui 11 reti (una ogni 149 minuti) tre delle quali consecutive, a terminare un digiuno che era durato per cinque partite (una non l’aveva nemmeno giocata). Non il suo periodo più nero in stagione, visto che il colombiano non aveva segnato per sette gare di seguito (escludendo le tre in cui era stato infortunato). Avendo segnato 30 gol in due, Bacca e Higuain sono naturalmente al centro della scena; il Pipita ha la possibilità di staccare momentaneamente Edin Dzeko e avvicinare Belotti, rimanendo dunque ampiamente in corsa per il titolo di capocannoniere (sarebbe il secondo consecutivo). Nella partita dello Stadium non vanno però dimenticati altri giocatori, su tutti quel Paulo Dybala che, con 7 reti, è il secondo marcatore della Juventus in campionato. Per la Joya raggiungere i 19 gol realizzati lo scorso anno è decisamente ostico; tuttavia può ancora raggiungere la doppia cifra, e sarebbe il terzo anno consecutivo contando anche l’ultima stagione a Palermo (13 reti).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Andrea Belotti (Torino) 22

Edin Dzeko (Roma), Gonzalo Higuain (Juventus) 19

Dries Mertens (Napoli) 18

Mauro Icardi (Inter) 17

Ciro Immobile (Lazio) 16

Marco Borriello (Cagliari), Nikola Kalinic (Fiorentina) 12

Carlos Bacca (Milan) 11

Federico Bernardeschi (Fiorentina), Marek Hamsik (Napoli), Iago Falque (Torino), Ilija Nestorovski (Palermo), Giovanni Simeone (Genoa) 10

Alejandro Gomez (Atalanta), Luis Muriel (Sampdoria), Radja Nainggolan (Roma), Ivan Perisic (Inter), Mohamed Salah (Roma), Cyril Thereau (Udinese) 9

