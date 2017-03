Diretta/ Gigante femminile Squaw Valley streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, GIGANTE FEMMINILE SQUAW VALLEY STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI VENERDI’ 10 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino riparte per l’ultimo appuntamento prima delle finali. Il Circo Bianco fa tappa a Squaw Valley con uno slalom gigante femminile, che sarà seguito domani da uno slalom speciale. Dunque siamo pronti a vivere sulle nevi della località della California che ospitò le Olimpiadi invernali del 1960 il penultimo gigante della stagione: l’attesa è grande anche in ottica italiana, dal momento che le azzurre ci stanno regalando molti risultati eccellenti in quasi tutte le specialità e in particolare proprio in gigante, la specialità nella quale la squadra italiana femminile è più forte. Ecco dunque tutte le informazioni utili per seguire il gigante di Squaw Valley.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE FEMMINILE DI SQUAW VALLEY PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 19.00, seconda manche alle ore 22.00)

La prima manche avrà inizio alle ore 19.00, le 10.00 locali dal momento che fra l’Italia e la California ci sono nove ore di fuso orario, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 22.00 italiane (le 13.00 locali). Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Squaw Valley (www.fis-ski.com).

Finale di stagione americano per la Coppa del Mondo, che settimana prossima vivrà le Finali ad Aspen. Adesso però ci concentriamo sulla gara odierna: in copertina la francese Tessa Worley, vicinissima a conquistare la Coppa di specialità che sarebbe il sigillo a una stagione splendida, con risultati eccellenti praticamente in ogni gara compresi i Mondiali nei quali la Worley ha vinto una medaglia d’oro meritatissima sia per quanto fatto vedere quel giorno a Sankt Moritz sia come sigillo di un’intera stagione nella quale la più forte gigantista è stata proprio la Worley. Molto attesa anche Mikaela Shiffrin, la padrona di casa che ormai è molto vicina alla conquista della Coppa del Mondo assoluta: quest’anno ha fatto il definitivo salto di qualità anche in gigante, certificato anche dall’argento ai Mondiali. L’obiettivo è chiaro: conquistare la Coppa nel più breve tempo possibile, per rendere la festa americana ancora più bella.

Detto delle due stelle straniere, è chiaro però che noi attendiamo con trepidazione le prestazioni delle azzurre, a partire da Sofia Goggia e Federica Brignone. Sofia ha riscritto molti record dello sci italiano, settimana scorsa a Jeongseon ha sfatato il tabù della prima vittoria e poi ha pure concesso il bis immediato, in gigante vanta diversi podi compreso il terzo posto iridato e di certo vorrà far proseguire il momento magico. Per Federica l’inizio di stagione è stato più complicato, ma dalla vittoria di Plan de Corones proprio in gigante non ha più perso un colpo: sempre più in crescita nelle discipline veloci, fantastica in combinata a Crans Montana, naturalmente una garanzia in gigante che resta la sua specialità preferita. Non pecchiamo di patriottismo se diciamo che due delle quattro atlete più attese oggi sono italiane, senza dimenticare come minimo almeno altre due azzurre, cioè Marta Bassino e Manuela Moelgg, anche loro già capaci di salire sul podio in stagione e costanti ad ottimi livelli, come certifica anche la classifica della Coppa di specialità. Insomma, ci attende un venerdì sera decisamente interessante dalle nevi della California…

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL GIGANTE FEMMINILE DI SQUAW VALLEY PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 19.00, seconda manche alle ore 22.00)

© Riproduzione Riservata.