Diretta/ Juventus Milan info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA JUVENTUS MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017, OGGI 10 MARZO) - Juventus Milan, diretta dal signor Davide Massa di Imperia, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà l'anticipo di lusso che aprirà ufficialmente la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. I bianconeri affronteranno la sfida prima di vedersela con il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partendo dal rassicurante vantaggio di due a zero ottenuto nel match d'andata. In campionato la squadra di Allegri vanta dieci punti di vantaggio sul Napoli terzo ed otto sulla Roma seconda.

Si potrebbe concretizzare la prospettiva del sesto scudetto consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del calcio italiano. Per riuscirci però i bianconeri dovranno vedersela contro un Milan che si è dimostrato più che mai solido nella rincorsa all'Europa, in particolare nelle ultime partite dove pure i rossoneri hanno dovuto far fronte a numerose assenze. Milan al momento settimo in classifica visto che in alto l'andatura è molto sostenuta, ma il quarto posto occupato dalla Lazio è lontano solo tre lunghezze e tutto sembra ancora possibile da qui alla fine della stagione, per un obiettivo fondamentale considerando che da ben tre stagioni il Milan è escluso dalle competizioni europee.

Dopo dieci vittorie consecutive in gare ufficiali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, la corsa della Juventus ha subito una frenata a Udine, dove i friulani hanno disputato un'ottima gara mettendo alle corde la capolista, capace di strappare solo un pari in rimonta grazie ad una rete messa a segno da Leo Bonucci. Le precedenti vittorie contro Napoli in Coppa Italia ed Empoli in campionato avevano messo in luce una Juventus in condizione crescente, che non è riuscita però a giocare al massimo come al solito ed allungare ulteriormente sulla Roma.

Il Milan invece ha centrato tre vittorie negli ultimi tre impegni disputati in Serie A. Dopo aver piegato la Fiorentina in casa in una sfida molto importante in chiave europea ed aver sbancato Sassuolo non senza polemiche relative alla direzione arbitrale, i rossoneri pur soffrendo hanno avuto la meglio anche sul Chievo in casa, mantenendosi dunque in piena corsa per un posto in Europa League nella prossima stagione, obiettivo fondamentale per salvare una stagione che ha comunque già riportato un trofeo in bacheca.

Juventus e Milan si sono già scontrate tre volte nel corso di questa stagione. I bianconeri hanno battuto i rossoneri allo Stadium lo scorso venticinque gennaio, due a uno in Coppa Italia che ha riscattato la sorprendente sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana disputata a Doha lo scorso 23 dicembre. Milan vincente ai rigori e capace di alzare di nuovo un trofeo al cielo a cinque anni dall'ultima volta, sempre in Supercoppa, nel 2011. In campionato all'andata il Milan ha battuto la Juventus grazie ad un eurogol del suo gioiellino Locatelli, ma in Serie A a Torino è reduce da ben cinque sconfitte consecutive. Ultimo risultato utile, la vittoria del 5 marzo 2011, ultima partita disputata all'Olimpico (ora stadio Grande Torino) con gol di Gattuso. L'ultimo pareggio in casa della Juventus tra le due compagini risale invece allo zero a zero del 12 marzo 2006, sempre relativamente agli incontri di campionato.

La partita di Udine non sembra aver seminato dubbi tra i bookmaker, che vedono la Juventus ancora superiore e nettamente favorita sul Milan, con quota per la vittoria interna fissata a 1.44 da William Hill, mentre Unibet propone a 4.70 la quota per l'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 9.00 quanto investito sul successo esterno della squadra di Montella. Per Juventus Milan, venerdì 10 marzo 2017 alle ore 20.45, doppia diretta tv per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD e per gli abbonati Sky sui canali 201, 206 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD). Sulla prima piattaforma la diretta streaming video via internet dell'incontro potrà essere seguita collegandosi al sito play.mediasetpremium.it, sulla seconda piattaforma sul sito skygo.sky.it.

