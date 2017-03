Formazioni Serie A/ Consigli Fantacalcio: quali giocatori schierare oggi? (28^giornata)

FORMAZIONI SERIE A: CONSIGLI FANTACALCIO, I GIOCATORI DA SCHIERARE (28^GIORNATA) - Altro giro di Serie A e di Fantacalcio: venerdì 10 marzo 2017 scatta la giornata numero 28 del massimo campionato con il big match, la grande classica tra Juventus e Milan con calcio d’inizio alle ore 20:45. Questo il programma delle altre partite: sabato 11 marzo Genoa-Sampdoria (ore 20:45), domenica 12 marzo Sassuolo-Bologna (12:30) poi Chievo-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Inter-Atalanta, Napoli-Crotone, Pescara-Udinese (tutte alle 15:00) e Palermo-Roma (20:45), chiude Lazio-Torino alle 20:45 di lunedì 13 marzo. Di seguito i consigli per il turno di Fantacalcio.

CONSIGLI FANTACALCIO: JUVENTUS-MILAN - Grande classico del calcio italiano allo Juventus Stadium. I bianconeri arrivano dal pareggio di Udine, mentre i rossoneri dalla vittoria contro il Chievo Verona. Assente Cuadrado per squalifica, consigliamo di schierare Bacca e Higuain. Evitate Bertolacci e Sosa, a rischio turnover in questa sfida, mentre Pasalic e Pjaca possono essere le vere sorprese. Occhio alle difese, i modificatori possono essere molto importanti.

CONSIGLI FANTACALCIO: GENOA-SAMPDORIA - Derby della Lanterna in quel di Genova. I rossoblu arrivano da una vittoria, così come i doriani. Nessuno squalificato, soliti lungodegenti per Mandorlini. Simeone e Quagliarella sono i bomber che non possono mancare, mentre non rischiate Burdisso e Skriniar, troppo altalenanti in questo campionato. Le sorprese potrebbero essere Schick e Ntcham, che a gara in corso possono sempre fare goal e decidere il derby dalla panchina.

CONSIGLI FANTACALCIO: SASSUOLO-BOLOGNA - Derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, che arrivano da un periodo un po' troppo altalenante. Nessuno squalificato, troppi indisponibili per i due allenatori. Matri e Destro sono i bomber da schierare in campo, mentre le sorprese potrebbero essere Dzemaili e Pellegrini, che potrebbero risolvere il match con un tiro da fuori area. Evitate di mettere in campo Krejci e Berardi, che non stanno giocando un bel campionato in questo momento.

CONSIGLI FANTACALCIO: CHIEVO-EMPOLI - Due sconfitte per entrambe le squadre, che vogliono rifarsi il prima possibile. Ancora in dubbio Mchedlidze e Mauri per l'Empoli, non c'è nessuno squalificato. Non schierate Maccarone e Meggiorini, che non stanno giocando un bel campionato, mentre Inglese e El Kaddouri sono quelli da mettere in campo. Croce ed Hetemaj possono essere sicuramente le sorprese: stanno attraversando un bel periodo di forma.

CONSIGLI FANTACALCIO: FIORENTINA-CAGLIARI - Nell’ultimo turno un buon pareggio da una parte, una pesante sconfitta dall'altra. La Fiorentina ospita il Cagliari, senza Ceppitelli e Melchiorri. Nessuno nel mirino del giudice sportivo, consigliamo come bomber Kalinic e Borriello, che vogliono continuare a far bene e a segnare. Badelj e Padoin possono essere le sorprese: non è sicuramente improbabile un loro goal. Da evitare Astori e Bruno Alves, per via dei cartellini che spesso arrivano e che valgono 0.5 di malus.

CONSIGLI FANTACALCIO: INTER-ATALANTA - Un bel campionato da parte di entrambe, perlomeno negli ultimi mesi. I nerazzurri arrivano dalla vittoria contro il Cagliari, mentre i bergamaschi vogliono continuare il periodo d'oro. Non ci sarà Masiello per squalifica, al suo posto probabile Zukanovic. Icardi e Gomez sono da schierare, da evitare Miranda e Kessié per via dei troppi cartellini rimediati. Gagliardini e Kurtic potrebbero essere le sorprese per quanto riguarda la zona goal.

CONSIGLI FANTACALCIO: NAPOLI-CROTONE - La sconfitta contro il Real pesa, ma gli uomini di Sarri ospitano il Crotone per continuare a vincere. Rosi e Ceccherini non ci saranno per squalifica, mentre Tonev e Tonelli non ci saranno per guai muscolari. Da schierare Mertens e Falcinelli per il numeri, da evitare Crisetig e Diawara per via dei troppi gialli. Le sorprese possono essere Rog e Rodhen: i due centrocampisti vogliono assolutamente mettere in campo tutto quello che hanno e cercare anche il goal.

CONSIGLI FANTACALCIO: PESCARA-UDINESE - Gli abruzzesi arrivano da una sconfitta, i bianconeri da un pareggio contro la Juventus. Coda è squalificato, mentre i friulani non hanno nessuno fermo per indisciplina. Assente Fofanà, mentre sono da schierare Cerri e Zapata. I due sono andati ultimamente spesso in goal. Da evitare Felipe e Biraghi, mentre le sorprese potrebbero essere Benali e de Paul: tra assist e calci piazzati, i due hanno sempre dato una certezza.

