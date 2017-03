Galles-Irlanda/ Rugby info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax, Sei Nazioni 2017, oggi)

DIRETTA GALLES-IRLANDA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX SEI NAZIONI 2017, QUARTA GIORNATA OGGI VENERDI' 10 MARZO) – Galles-Irlanda, diretta dall'arbitro inglese Wayne Barnes, è una partita valida per la quarta giornata del torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento eccezionalmente di venerdì, alle ore 21.00 italiane (20.00 locali) presso il Millennium Stadium di Cardiff. Sognare non costa nulla, soprattutto se davanti a te ci sono i rivali di sempre. L'Irlanda vuole raggiungere l'Inghilterra, per cercare una vittoria impensabile in questo Sei Nazioni 2017 dominato in toto dagli inglesi. Ma la palla ovale rimbalza peggio del pallone sferico e dunque tutto può ancora accadere, anche perché il nuovo punteggio è sicuramente una novità interessante nel torneo europeo di rugby più ambito. Occhio però al Galles, che sa il fatto suo. Contro l'Italia ha dominato e al Millennium Stadium non sarà mai facile per nessuno vincere.

Non è mai semplice fare un pronostico su una partita del genere: di certo ci sarà grande voglia di prevalere sui rivali da entrambe le parti. Una partita davvero emozionante: sappiamo benissimo che quando scendono in campo queste due squadre la sfida e la qualità aumentano di intensità. I match del Sei Nazioni tra le isole britanniche sono sempre affascinanti e in grado di suscitare grandissime emozioni in tutti gli appassionati della palla ovale. Sarà una partita difficile da interpretare, che si giocherà sui piccoli particolari. Vedremo sicuramente i padroni di casa all'attacco sin da subito, che cercheranno di evitare il pressing degli avversari nella zona centrale del campo.

Il pacchetto di mischia irlandese è sicuramente più pesante rispetto a quello gallese, ma la velocità sarà l'arma in più dei padroni di casa. Occhio però alla compattezza irlandese: nei match precedenti hanno dimostrato una solidità non indifferente e una mole di gioco incredibile che li ha portati al secondo posto in classifica. Non è una squadra facile da affrontare e questo i padroni di casa lo sanno. Ma i verdi dell'Irlanda non sanno cosa li aspetta: sarà un match avvincente e in grado di far emozionare tutti. D'altronde le sfide tra queste due squadre non sono quasi mai banali.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Galles-Irlanda sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

© Riproduzione Riservata.