INFORTUNIO BACCA, MISTERO SULLA SOSTITUZIONE: PROBLEMA FISICO PER L'ATTACCANTE? (JUVENTUS-MILAN) - Carlos Bacca si è infortunato? È questo l'interrogativo dei tifosi del Milan, perplessi dopo l'uscita dal campo dell'attaccante colombiano durante la partita contro la Juventus. A sorpresa, infatti, mister Vincenzo Montella ha deciso di richiamarlo in panchina e di sostituirlo con Juraj Kucka. Sospetta anche la scelta di Bacca di non fermarsi a bordo campo, ma di dirigersi subito negli spogliatoi. Stando a quanto riportato da Sky Sport nel corso della partita, non si tratterebbe di una scelta tecnica: Bacca sarebbe stato sostituito a causa di un problema fisico e pare che si sia diretto negli spogliatoi per farsi visitare dallo staff medico del Milan. Insomma, al momento non ci sono certezze sulle condizioni di Bacca, ma seguiranno aggiornamenti per fare chiarezza sul giallo scoppiato nel bel mezzo del secondo tempo di Juventus-Milan. Intanto continua sui social network il dibattito tra i tifosi, che non riescono a spiegarsi l'uscita dal campo del bomber, autore tra l'altro del gol che sta fermando la Juventus sul pareggio.

© Riproduzione Riservata.