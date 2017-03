INFORTUNIO BENATIA, PROBLEMA FISICO PER IL DIFENSORE: NUOVO STOP IN VISTA? (JUVENTUS-MILAN) - Nuovo infortunio per Mehdi Benatia: il difensore della Juventus ha terminato anzitempo la sfida contro il Milan per un problema fisico. Il centrale, che ha sbloccato la partita con un bel gol, non può gioire per la rete, ma deve fare i conti con l'ennesimo acciacco. Al 78' è stato richiamato in panchina da mister Massimiliano Allegri, che ha mandato in campo al suo posto Daniele Rugani. Non è ancora chiara la natura del problema accusato da Benatia e di conseguenza non è nota neppure l'entità del suo infortunio, ma lo staff medico farà chiarezza sulle condizioni del difensore nelle prossime ore con i dovuti accertamenti. Intanto il tecnico bianconero deve fare i conti con l'ennesimo infortunio di Benatia, che quanto a continuità fisica non ha offerto garanzie nel corso di questa stagione. La speranza dei tifosi bianconeri è che non si tratti di nulla di grave e che possa essere subito a disposizione del suo allenatore.

© Riproduzione Riservata.