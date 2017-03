Come vedere Juventus Milan in diretta e streaming video (risultato live)

DIRETTA JUVENTUS MILAN: STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): Dopo i primi quindici minuti di gioco pare non esserci partita tra Juventuis e Milan con i bianconeri che hanno rischiato di andare in rete in almeno 3 occasioni nitide. Farà sicuramente discutere l'episodio che ha visto protagosnisti Dybala e Zapata nell'area del Milan. Atterramento evidente dell'attaccante della Juventus lanciato in porta ma l'arbitro ha fatto proseguire senza prendere alcun provvedimento. Davvero pare una decisione incredibile, l'unica spiegazione che ci siamo riusciti a dare è che l'arbitro abbia punito l'atteggiamento di Dybala che pare non abbia fatto nulla per non farsi atterrare e sia andato a cercare lo scontro con il piede di Zapata. Per il resto possesso della Juve che sta occupando costantemente la metà campo milanista. I contropiedisti del Milan non hanno visto palla. Ma sappiamo che il Milan si sveglia dopo 45 minuti. DIRETTA JUVENTUS MILAN: STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE): DOVE VEDERE LA PARTITA? - La partita Juventus-Milan può essere seguita in diretta tv o in alternativa in diretta streaming video: le emittenti di riferimento per l'anticipo della 28^ giornata di Serie A sono Sky e Mediaset Premium. Allo Juventus Stadium va in scena stasera un bel big match: i campioni d'Italia in carica, reduci dal primo pareggio in campionato, vogliano tornare a correre verso quello che sarebbe uno storico sesto scudetto consecutivo; non sarà facile contro una squadra che arriva da tre vittorie consecutive e che ha bisogno di punti per mantenere vive le speranze di tornare a calcare i palcoscenici europei. Le motivazioni non mancano per una sfida dal risultato imprevedibile: il Milan ha, infatti, dimostrato in questa stagione di poter battere la Juventus. Come seguire Juventus in diretta tv e streaming video? CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI JUVENTUS-MILAN: LA PARTITA LIVE

Diretta Juventus Milan: su Sky i canali di riferimenti sono Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Supercalcio, tutti disponibili anche in versione HD, cioè in alta definizione. La telecronaca della partita è stata affidata a Maurizio Compagnoni, il commento tecnico invece a Luca Marchegiani. Da bordo campo Francesco Cosatti, Giovanni Guardalà e Marco Nosotti per raccogliere le voci dei protagonisti e fornire gli aggiornamenti in diretta. I clienti Sky che sono abbonati al pacchetto Calcio possono seguire Juventus-Milan anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go, disponibile per pc, tablet e smartphone.

La partita Juventus Milan è trasmessa, però, anche da Mediaset Premium e più precisamente su Premium Sport, disponibile anche in HD. Sandro Piccinini si occuperà della telecronaca, mentre per il commento ci sarà Antonio Di Gennaro. Gli inviati Gianni Balzarini e Alessio Conti interverranno, invece, da bordo campo per le interviste nel pre e post partita, oltre che per tenere aggiornati i telespettatori con le novità dalle panchine. I sostenitori bianconeri potranno ascoltare la telecronaca alternativa del tifoso Antonio Paolino, opzione audio tifoso Milan, invece, con Carlo Pellegatti. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno vedere Juventus-Milan anche in diretta streaming video attraverso l'applicazione Premium Play, ma per questo big match è prevista una novità assoluta: la partita potrà essere vista sul canale Premium 4K con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena.

