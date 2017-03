Juventus Milan/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità: Chiellini out, Suso c'è!

JUVENTUS-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus-Milan va in scena venerdì 10 marzo alle ore 20.45: è una grande classica quella che apre la ventottesima giornata della Serie A 2016-2017. I temi ci sono tutti: due delle squadre più titolate in Italia e in Europa, le più vincenti nel panorama nazionale negli ultimi 20 anni (e anche di più) si sfidano per la quarta volta in stagione, avendolo fatto anche in Supercoppa e nei quarti di Coppa Italia. Finora il bilancio è in parità e le partite sono sempre state equilibrate; tra le due squadre c’è una differenza di 17 punti in classifica ma il Milan, reduce da tre vittorie consecutive, ha tutto per mettere i bastoni tra le ruote di una Juventus che vuole allungare in testa e avvicinare il sesto scudetto in fila. Aspettiamo con trepidazione il calcio d’inizio allo Stadium, ma intanto andiamo a leggere su quali calciatori potrebbero puntare i due allenatori per questo big match serale, i dubbi e le certezze a poche ore dall’arrivo in campo nelle probabili formazioni di Juventus-Milan.

JUVENTUS-MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Milan, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Juventus (segno 1) vale 1,45, il pareggio (segno X) è quotato 4,25, mentre la vittoria del Milan (segno 2) vi permetterà di vincere 8,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Come già riportavamo ieri, Chiellini dà forfait per l’ennesimo problema fisico della stagione; Massimiliano Allegri ha almeno tre soluzioni a disposizione per sostituire il toscano, difficile capire chi tra Benatia (che sembra in vantaggio), Rugani e Barzagli verrà utilizzato per questa partita. Il tecnico guarda naturalmente alla Champions League, ma non può fare troppo turnover perchè contro il Milan bisogna mettere in campo i migliori: visto come era finita in Supercoppa con l’infortunio di Alex Sandro, molto probabilmente il brasiliano sarà in campo a sinistra e allora a cambiare potrebbe essere l’esterno destro, con Lichtsteiner che diventa favorito nei confronti di Dani Alves. A centrocampo, vista la squalifica di Cuadrado, si potrebbe giocare a tre: se così fosse Marchisio sarà certamente titolare prendendosi la cabina di regia e inserendosi tra Khedira e Pjanic che giocherebbero da interni puri. Dybala resterebbe il trequartista di riferimento, libero di svariare tra le linee; il passo avanti lo farebbe Mandzukic, che affiancherebbe Higuain rimanendo comunque il primo a sacrificarsi in fase di non possesso palla. Leggermente più defilato Pjaca, il cui ingresso dal primo minuto confermerebbe il 4-2-3-1.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Vincenzo Montella sembra avere le idee chiare sul Milan che giocherà allo Stadium: quasi certa la presenza di Suso che ha recuperato dal problema fisico, dunque si avvia verso la panchina Ocampos con la conferma di Deulofeu come esterno sinistro, e con Carlos Bacca che sta vivendo un ottimo momento in una stagione di alti e bassi anche impetuosi. In difesa De Sciglio dovrebbe scalare sulla corsia destra prendendo il posto di Abate, dunque questo significa che Vangioni sarà ancora una volta titolare; l’argentino è passato da oggetto misterioso a certezza in poche settimane, utilizzato per necessità è stato poi valorizzato dall’ottimo lavoro di Montella. In mezzo al reparto Cristian Zapata mantiene un passo di vantaggio su Paletta per andare al fianco di Alessio Romagnoli; a centrocampo invece Manuel Locatelli dovrebbe ancora una volta lasciare il posto a José Sosa, un altro giocatore rivalutato a stagione in corso e che in questo momento è il titolare in cabina di regia. Al fianco del Principito ci sarà sicuramente Kucka; ballottaggio tra Pasalic e Bertolacci per il ruolo di seconda mezzala, anche in questo caso è difficile stabilire chi giocherà ma il croato potrebbe alla fine avere la meglio e iniziare questo big match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 8 Marchisio, 5 Pjanic; 21 Dybala; 9 Higuain, 17 Mandzukic

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 15 Barzagli, 24 Rugani, 14 Mattiello, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 18 Lemina, 28 Rincon, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: Chiellini

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 De Sciglio, 17 C. Zapata, 13 A. Romagnoli, 21 Vangioni; 33 Kucka, 23 J. Sosa, 80 Pasalic; 8 Suso, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 96 Calabria, 29 Paletta, 15 Gustavo Gomez, 16 A. Poli, 73 M. Locatelli, 91 Bertolacci, 14 Mati Fernandez, 10 Honda, 9 Lapadula, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bonaventura

