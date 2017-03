KWANG SONG HAN AL CAGLIARI/ Ecco chi è il primo nordcoreano del calcio italiano

KWANG SONG HAN AL CAGLIARI, ECCO CHI È IL PRIMO NORDCOREANO DELLA STORIA DEL CALCIO ITALIANO - Chi è Kwang Song Han il primo calciatore nordcoreano della storia del calcio italiano? Arrivato al Cagliari per giocare nella Primavera il classe 1998 viene descritto sul sito della squadra sarda come un ambidestro dagli ottimi fondamentali. Alto centosettantotto cnetimetri per settanta chilogrammi ha un dribbling secco, fiuto del gol e anche grande visione di gioco. In carriera ha vinto un campionato asiatico Under 16 con la nazionale della Corea del Nord e poi ha impressionato gli osservatori del Cagliari quando ha partecipato ai Campionati del Mondo per Under 17. E' presto per dire se la sua stella brillerà nel calcio italiano, ma di certo il titolo di primo nordcoreano del calcio italiano non potrà toglierglielo nessuno. A Cagliari intanto sperano di aver trovato quello che negli anni novanta fu un fenomeno anche mediatico a Perugia con l'arrivo del giapponese Hidetoshi Nakata che poi andò a vincere uno Scudetto con la Roma di Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta e Fabio Capello.

