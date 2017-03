Milan Sampdoria Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi)

DIRETTA MILAN-SAMPDORIA PRIMAVERA: INFO STREAMIG VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (21^ GIORNATA,OGGI) - Milan-Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo,è la partita in programma oggi 10 marzo 2017 alle ore 14.30, valida per la 21^giornata di campionato. Con appena 5 turni ancora a disposizione entrambe le squadre attese oggi in campo puntano alla vittoria e ai punti in palio per raggiungere i tanto sospirati playoff. La classifica del girone A che vede le due formazioni protagoniste però è abbastanza impietosa, con la compagine milanese a 17 punti dalla Juventus, ma tutto può ancora accadere in questo periodo. Discorso diverso per i genovesi, che molto probabilmente non riusciranno probabilmente ad andare avanti: 38 punti a questo punto della stagione sono davvero pochissimi. Sarà dunque una sfida a senso unico? Assolutamente no. Prima bisogna vincere, altrimenti si rischia davvero troppo. Gli uomini di Nava devono assolutamente conquistare il bottino pieno in questa sfida.

A quanto pare Nava sembra aver pronta la squadra anti Samp. Guarnone va in porta, mentre Hadziosmanovic, Zucchetti, Bellodi e El Hilali saranno i difensori. A centrocampo potremo vedere uno schieramente a tre, con Altare, Torrasi e Zanellato pronti ad innescare i compagni. Cutrone e Hamadi potrebbero andare sulle corsie esterne, mentre Gabbia è la punta centrale. Occhio a Patrick Cutrone, 15 goal in 14 presenze: una media davvero alta per il bomber rossonero. I blucerchiati schierano invece il 4-3-1-2: in porta va Krapikas, mentre Oliana e Curito andranno sulle fasce. Tissone e Criscuolo andranno invece in mezzo la difesa, per cercare di arginare le giocate degli attaccanti rossoneri. I tre centrocampisti saranno invece Pastor e Tessiore, che saranno i due incursionisti. Leverbe cercare invece di andare a gestire i palloni a centrocampo per le pinte. Baumgartner e Cioce dovrebbero andare sulle corsie esterne. Dubbio in attacco: Balde potrebbe essere l'attaccante titolare, mentre Gabbani potrebbe entrare a gara in corso. Occhi puntati su Vrioni, 11 goal in questo campionato.

Ricordiamo infine che la partita tra Milan e Sampdoria, il cui fischio d’inizio è atteso alle ore 14.30 per il campionato Primavera sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, visibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che essere presente al numero 225 del bouquet satellitare della tv pay-per-view di Sky. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio disponibile sul portale della tv, all’indirizzo www.sportitalia.com a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio desiderato.

