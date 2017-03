PAGELLE/ Juventus-Milan: Fantacalcio, i voti della partita. Chi è il migliore in campo allo Stadium?

LE PAGELLE DI JUVENTUS-MILAN: FANTACALCIO, IL MIGLIORE IN CAMPO (SERIE A 2016-2017, 28^GIORNATA) - Mostruoso: c'è un altro aggettivo per definire Gianluigi Donnarumma? Il portiere è il migliore in campo del match di Juventus-Milan. Non ha parato il calcio di rigore di Paulo Dybala, ma questo episodio non intacca minimamente la sua (ennesima) ottima prestazione. Se il Milan riesce a restare in partita fino agli ultimi minuti, il merito è tutto di "Gigio", che ha negato diversi gol alla Juventus stasera. Marko Pjaca, a più riprese Paulo Dybala, poi Miralem Pianic, Gonzalo Higuain e Sami Khedira: quasi tutti i giocatori della Juventus provano a fargli gol, ma gli unici a riuscirci sono Mehdi Benatia con un tiro sul quale non può nulla e la "Joya" bianconera con un tiro dal dischetto la cui direzione aveva pure intuito. Evidente la crescita di questo ragazzo, la cui prestanza fisica non ha intaccato l'agilità. Un vero peccato l'epilogo del match per Donnarumma, ma nel suo futuro non possono che esserci vittorie. Le qualità sono indiscutibili.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-MILAN: FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO (SERIE A 2016-2017, 28^GIORNATA) - Dopo un primo tempo molto intenso e ricco di episodi, Juventus e Milan sono sull'1-1 allo Stadium. Vantaggio dei bianconeri alla mezzora con Benatia, pari in extremis dei rossoneri con Bacca! Avvio positivo per gli ospiti, la cui verve offensiva dura però solo una decina di minuti: salgono in cattedra ben presto Dybala e Pjaca per la Juve (per entrambi voto 6,5), con Higuain sempre pronto alla zampata letale (voto 6 per il Pipita) e Donnarumma chiamato al super lavoro nelle respinte (voto 6,5 per il portiere rossonero). Dominio marcato in particolare nella zona centrale della prima frazione per la squadra di Allegri, che passa in vantaggio al termine dell'ennesima lunga azione d'attacco: liberato in posizione di centravanti Benatia (voto 6,5), fuori zona essendo un centrale difensivo ma affatto disturbato da questo, abile anzi a infilare il rete il pallone di prepotenza! Assist di Dani Alves (voto 6). Il brasiliano è protagonista involontario però anche nell'azione del pari parziale rossonero (come Barzagli): dopo un altro paio di occasioni nitide per i padroni di casa (Khedira, voto 6, vicino al bis con un tiro al volo), ripartenza al 43° della squadra di Montella, con Deulofeu (voto 7) bravo a pescare Bacca (voto 6,5) davanti a Buffon (voto 6). Nulla può il portiere della Nazionale contro il colombiano, parità all'intervallo, tutto aperto allo Stadium!

PAGELLE JUVENTUS-MILAN - PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS 6,5 – Sbaglia sull'azione di contropiede del Milan, che nasce da un pressing ultra offensivo bianconero eluso dai milanisti. Per il resto domina

MIGLIORE JUVE DYBALA VOTO 6,5 – Ci poteva stare il rigore per fallo di Zapata su di lui, che quando si accende – anche successivamente – fa impazzire i difensori avversari

PEGGIORE JUVE BARZAGLI VOTO 5,5 – Soffre parecchio la velocità supersonica di Deulofeu e non a caso il gol del Milan nasce dalla sua parte

VOTO MILAN 6 – Si riprende a fatica, tanta fatica, dimostrando però carattere. Il sigillo di Bacca tiene aperta una partita che però dovrà essere molto diversa, nella ripresa, per i rossoneri, se l'obiettivo è far punti in casa Juve

MIGLIORE MILAN DEULOFEU VOTO 7 – E' l'unico a crederci sempre e comunque, si batte da solo contro tutta la difesa avversaria e mette in porta Bacca nell'azione che porta al pari. Indiavolato

PEGGIORE MILAN PASALIC VOTO 5,5 – Invisibile sia quando c'è da difendere sia quando il Milan riparte. Sostituzione in vista?

