PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (30^ GIORNATA, 11-12-13 MARZO 2017) – Nel fine settimana torna il campionato di Serie B con la 30^ giornata, nona del girone di ritorno. Andremo ad analizzare partita per partita le probabili formazioni che scenderanno in campo per questa giornata, con focus sugli indisponibili e su come potranno condizionare l'andamento della gara, a partire naturalmente dalle sette sfide in programma sabato e poi anche i numerosi posticipi di domenica e lunedì.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-FROSINONE - Il Bari affronterà il Frosinone. I biancorossi scenderanno in campo con il modulo 4-3-3 scelto da mister Stefano Colantuono. In porta ci sarà Micai, sostenuto dalla difesa a quattro composto dal terzino destro Sabelli, dal terzino sinistro Cassani e dai centrali Moras e Suagher. A centrocampo spazio per Basha, Macek e Salzano e in attacco per Galano, Brienza e Floro Flores. I ciociari schiereranno il modulo 3-4-1-2 con Bardi; Terranova, Ariaudo e Krajnc; Fiamozzi, Maiello, Sammarco e Mazzotta; Kragl; Ciofani e Dionisi.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-ENTELLA - Allo stadio Ciro Vigorito giocheranno Benevento e Virtus Entella. I campani si schiereranno con Cragno fra i pali, in difesa Venuti, Caporese, Lucioni e Pezzi, a centrocampo Del Pinto Buzzegoli e Chibsah e in attacco Cissé Ceravolo e Ciciretti. La Virtus Entella invece si affiderà al portiere Iacobucci, al quartetto di difensori Belli, Benedetti, Ceccarelli e Baraye, al trio di centrocampo, Palermo, Troiano e Moscati e al tridente d'attacco Ammari, Catellani, Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-PERUGIA - Allo stadio Piercesare Tombolato giocheranno Cittadella e Perugia in lotta per i playoff. I veneti si schiereranno con Alfonso fra i pali, in difesa Salvi, Pelagatti, Varnier e Pedrelli, a centrocampo Bartolomei capitan Iori e Pasa e in attacco Chiaretti, Arrighini e Litteri. Il Perugia invece si affiderà al portiere Brignoli, al poker di difensore Del Prete, Dossena, Di Chiara e Fazzi, al trio di centrocampisti Acampora, Dezi e Gnahoré e al tridente d'attacco Mustacchio, Guberti e Di Carmine.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-BRESCIA - Allo stadio Arechi di Salerno la Salernitana ospiterà il Brescia. I granata si disporranno sul terreno di gioco con Gomis in porta, in difesa Perico, Tuia, Bernardini e Bittante, a centrocampo Ronaldo, Busellato e Minala e in attacco le tre frecce Improta, Coda e Zito. Il Brescia giocherà con Minelli in porta, Untersee e Prce sulle fasce e Blanchard e Romagna al centro, Martinelli, Sbrissa e Dall'Oglio a centrocampo, con il tridente d'attacco formato da Camara, Mauri e bomber Caracciolo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-CESENA - Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal ospiterà il Cesena nel derby emiliano-romagnolo. I padroni di casa schiereranno Meret in porta, in difesa Vicari, Bonifazi e Cremonesi, a centrocampo Mora, Castagnetti, Lazzari, Schiattarella e Costa, in attacco Antenucci e Floccari. Il Cesena utilizzerà Agliardi in porta, Rigione, Donkor e Ligi in difesa, di Roberto e Renzetti sulle fasce con Garritano, Crimi e Konaté nel mezzo a centrocampo e per completare l'undici Ciano e Cocco in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-AVELLINO - Allo stadio Alberto Picco i padroni di casa dello Spezia giocheranno contro l'Avellino. I liguri schiereranno Chichizola fra i pali, De Col, Valentini, capitan Terzi e Migliore in difesa, Errasti, Djokovic e Pulzetti a centrocampo, Mastinu, Granoche e Piccolo in attacco. La risposta degli avellinesi consisterà nell'estremo difensore Radunovic, nei difensori Migliorini, Jidayi, Laverone e Solerio, nei centrocampisti Lasik, Moretti, Paghera e Belloni e nelle due punte centrali Ardemagni e Verde.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA-CARPI - Allo stadio Domenico Francioni il Latina se la vedrà contro il Carpi. I nerazzurri schiereranno come portiere titolare Pinsoglio, come difensori Pol Garcia, Brosco e Dellafiore, come centrocampisti capitan Bruscagin, Bandinelli, Mariga e Di Matteo, come attaccanti Buonaiuto, Roberto Insigne e Corvia. Il Carpi si affiderà all'estremo difensore Belec, ai difensori Letizia, Struna, Romagnoli e Gagliolo, ai centrocampisti Jelenic, Lollo, Mbaye e Di Gaudio e alla coppia di attaccanti centrali formata da Lasagna e Mbakogu.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA-PRO VERCELLI - Allo stadio Silvio Piola il Novara giocherà contro la Pro Vercelli il derby piemontese. I padroni di casa giocheranno con il portiere e capitano Da Costa, con i difensori Mantovani, Scognamiglio e Lancini, con i centrocampisti Chiosa, Orlandi, Adorjan, Casarini e Kupisz e con gli attaccanti Sansone e Galabinov. La Pro Vercelli si affiderà al portiere Provedel, ai difensori Legati, Bani e Konatè, ai centrocampisti Germano, Emmanuello, Palazzi, Vives ed Egulefi e ai due attaccanti centrali Bianchi e Aramu.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-TRAPANI - Allo stadio Libero Liberati di Terni scontro salvezza fra Ternana e Trapani. Gli umbri giocheranno con il portiere Aresti, con i difensori Zanon, capitan Meccariello, Diakitè e Germoni, con i centrocampisti Defendi, Coppola e Palumbo e con gli attaccanti Pettinari, Falletti e Avenatti. I siciliani dal canto loro si affideranno all'estremo difensore Pigliacelli, ai difensori Fazio, capitan Pagliarulo, Kresic e Rizzato, ai centrocampisti Maracchi, Colombatto e Barillà e ai tre attaccanti Coronado, Citro e Manconi.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-PISA - Allo stadio Romeo Menti i padroni di casa del Vicenza ospitano il Pisa. I berici si affideranno all'estremo difensore Benussi, ai difensori Bianchi, Esposito, Adejo e Zaccardo, ai centrocampisti Urso e Gucher e agli attaccanti Orlando, Bellomo, Signori e De Luca. Il Pisa invece si disporrà con Ujkani in porta, Milanovic, Del Fabro e Longhi in difesa, Golubovic, Angiulli, Di Tacchio, Tabanelli e capitan Mannini a centrocampo, Masucci e Manaj come coppia di attaccanti centrali.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ASCOLI - Allo stadio Marc'Antonio Bentegodi l'Hellas Verona giocherà contro l'Ascoli Picchio. I padroni di casa utilizzeranno il portiere Nicolas, i difensori Ferrari, Caracciolo, Bianchetti e Souprayen, i centrocampisti Zuculini, Romulo e Zaccagni e i tre attaccanti Bessa, Farese capitan Pazzni, capocannoniere del campionato. L'Ascoli Picchio risponderà con il portiere Lanni, con i difensori Mogos, Gigliotti, Mengoni e Felicioli, con i centrocampisti Bianchi e Carpani e con gli attaccanti Orsolini, Cassata, Bentivegna e Cacia.



© Riproduzione Riservata.