Probabili formazioni/ Genoa Sampdoria, diretta tv, orario: Ntcham e Izzo i dubbi genoani (ultime notizie)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SAMPDORIA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Genoa-Sampdoria, sabato 11 marzo alle ore 20:45, è il secondo anticipo nella ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo per un affascinante derby della Lanterna, che come sempre esula da qualunque tipo di discorso di classifica. Ad ogni modo la Sampdoria arriva alla stracittadina con 9 punti di vantaggio; la squadra di Marco Giampaolo ha trovato un bel periodo nel finale dell’inverno, proprio mentre il Genoa è entrato in un momento di crisi che ha portato all’allontanamento di Ivan Juric. Con Mandorlini 4 punti in due partite: anche per questo il Genoa si gioca un’ampia chance di vincere il derby. Aspettando il calcio d’inizio della partita, andiamo quindi a leggere in maniera più approfondita quali siano i giocatori sui quali gli allenatori possono contare, analizzando le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Due dubbi per Andrea Mandorlini: il primo riguarda Izzo, perchè proprio oggi è attesa la sentenza sul calcioscommesse e il difensore potrebbe essere squalificato. In questo caso spazio a Gentiletti (Orban dovrebbe dare forfait), mentre il secondo dubbio riguarda Ntcham che per due domeniche consecutive ha segnato al suo ingresso in campo. Da qui la domanda: continuare con la tradizione o dargli un posto da titolare? Più facile che vinca la prima ipotesi; in caso contrario Ntcham si prenderebbe una maglia a centrocampo andando ad affiancare Hiljemark, in caso contrario confermato Cataldi. Mandolrini insiste sul 3-5-2: Burdisso comanda la difesa con Munoz al suo fianco, in porta come sempre c’è Lamanna mentre a completare la zona mediana del campo sarà Luca Rigoni, che agirà da mezzala di inserimento. Sulle corsie laterali spazio a Lazovic e Diego Laxalt, qualora invece si vada su un atteggiamento più prudente sarà Edenilson a giocare sulla corsia destra. In attacco mancherà ancora Ninkovic, che potrebbe al massimo andare in panchina: Mandorlini conferma la coppia di prime punte, con Pinilla che andrà ad affiancare Giovanni Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Anche Marco Giampaolo ha un punto di domanda, perchè Schick sta continuando a produrre gol: il ceco segna soltanto nel primo tempo, ma averlo in campo da subito potrebbe comunque essere un affare. A farne le spese in questo caso potrebbe essere Muriel, che l’allenatore della Sampdoria può lasciare in panchina per farne un’arma tattica nel secondo tempo, sfruttandone velocità e freschezza per spaccare la difesa blucerchiata. Sembra invece confermato in ogni caso Quagliarella, che lasciatosi alle spalle l’incubo personale è tornato a segnare; come trequartista Bruno Fernandes è in grande vantaggio sia su Ricky Alvarez, il cui minutaggio è sceso drasticamente, sia su Praet che però dovrebbe trovare spazio a centrocampo, agendo da mezzala al fianco di Torreira. Per la posizione di interno destro Edgar Barreto è per il momento favorito su Linetty; qualche dubbio anche in difesa dove Pavlovic contende una maglia di titolare a capitan Regini, dall’altra parte - quindi sulla destra - Jacopo Sala è in vantaggio su Bereszynski mentre in mezzo dovrebbe essere confermata la coppia formata da Silvestre e Skriniar.

GENOA-SAMPDORIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Genoa-Sampdoria, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SAMPDORIA

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 5 Izzo, 8 Burdisso, 24 Munoz; 22 Lazovic, 15 Hiljemark, 94 Cataldi, 30 L. Rigoni, 93 Diego Laxalt; 51 Pinilla, 9 G. Simeone

A disposizione: 38 Zima, 83 Rubinho, 14 Biraschi, 3 Gentiletti, 2 Edenilson, 4 Cofie, 10 Ntcham, 16 A. Beghetto, 28 Brivio, 17 Taarabt, 32 L. Morosini, 11 Palladino

Allenatore: Andrea Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Perin, Orban, Miguel Veloso, Ninkovic

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 22 Sala, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 20 Pavlovic; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 10 Bruno Fernandes; 9 Muriel, 27 Quagliarella

A disposizione: 1 Puggioni, 30 W. Falcone, 24 Bereszynski, 17 Palombo, 19 Regini, 5 Dodò, 16 Linetty, 21 Cigarini, 23 Djuricic, 11 R. Alvarez, 47 Budimir, 14 Schick

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: -

