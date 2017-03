PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (28^ GIORNATA, 10-11-12-13 MARZO 2017) – Nel fine settimana torna il campionato di Serie A con la 28^ giornata, nona del girone di ritorno. Andremo ad analizzare partita per partita le probabili formazioni che scenderanno in campo per questa giornata, con focus sugli indisponibili e su come potranno condizionare l'andamento della gara, a partire naturalmente dall'anticipo del venerdì, il big-match Juventus-Milan.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN - Nella Juventus non ci sarà Chiellini, nuovamente infortunato: al suo posto pronto Benatia. Mancherà anche Cuadrado, squalificato: questo porta Pjaca ad essere in rampa di lancio per una maglia, anche se non è escluso l'utilizzo di Marchisio. Nel 4-3-3 del Milan tornerà Romagnoli al centro della difesa, mentre in mediana on ci sarà posto per Locatelli, a cui sarà preferito Bertolacci. Recuperato Suso nel tridente d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SAMPDORIA - Nella difesa del Genoa ci sarà Izzo, mentre in avanti non sembra esserci ancora spazio per Ntcham, nonostante le ultime prove assai positive. Mandorlini darà ancora fiducia a Pinilla al fianco di Simeone. Nella Sampdoria dovrebbe esserci spazio per Regini come terzino destro, mentre in avanti Muriel e Quagliarella sono confermati, con Schick in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-BOLOGNA - Nel 4-3-3 del Sassuolo si rivedrà Cannavaro, mentre è ancora in forse la presenza di Defrel in avanti, con Matri in pole per sostituirlo. Ci sarà invece sicuramente Pellegrini, con Missiroli in panchina. Nel Bologna invece recupera un posto da titolare Torosidis, mentre in mediana ci sarà di nuovo Taider. Nel tridente del Bologna rischia il posto Destro, non ancora al meglio della condizione.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-EMPOLI - Nel 4-3-1-2 del Chievo possibile coppia centrale di difesa composta da Spolli e Gamberini, mentre in avanti possibile fiducia a Pellissier e Gapkè, con un turno di riposo per Sergio Pellissier ed Inglese. Empoli ancora senza Mchedlidze, con Pucciarelli che sarà quindi affiancato da Marilungo. Nel 4-3-1-2 dei toscani ci sarà Krunic in mediana, con El Kaddouri che si disimpegnerà ancora nel ruolo di trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-CAGLIARI - Nella Fiorentina ci sarà di nuovo Saponara, anche se è probabile l'utilizzo di Bernardeschi come trequartista. Confermato tra i titolari Tello, mentre è probabile la panchina per Ilicic, con Sousa che sceglierà uno schieramento con due punte e un trequartista. Cagliari con il 4-4-1-1 e Borriello come unica punta con Joao Pedro a sostegno. Chiavi della mediana a Di Gennaro, mentre in porta mister Rastelli sembra intenzionato a fare ancora tournover.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA - Nell'Inter che affronta l'Atalanta in uno spareggio Champions torna a disposizione Brozovic, anche se Banega verrà confermato come trequartista. L'unico dubbio di Pioli è in difesa, tra Murillo e Ansaldi. Nel 3-5-2 dell'Atalanta ci sarà di nuovo Kessie, che riprenderà il suo posto in mezzo al campo. Non ci sarà invece Masiello, con Zukanovic che avrà quindi una maglia in difesa. Duo d'attacco Gomez-Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CROTONE - Nel Napoli reduce dall'eliminazione in Champions possibile conferma per Rog in mediana, mentre è quasi certo il ritorno al centravanti classico, con Milik in pole, sostenuto da Callejon ed Insigne. Emergenza nella difesa del Crotone, dove non ci saranno Ceccherini e Rosi, fermati dal Giudice Sportivo. Possibile 4-3-3 con Falcinelli come punta centrali e Stoian e Acosty a supporto dell'ex attaccante del Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-UDINESE - Nel 4-3-3 del Pescara non ci sarà Coda in difesa, perchè squalificato: al suo posto Fornasier. In avanti sicura l'assenza di Gilardino e quindi spazio al giovane Cerri. Nell'Udinese spazio per Thereau, che dovrebbe essere quindi al centro del tridente d'attacco friulano. Non ci sarà invece Fofana, infortunato: il suo posto a centrocampo verrà preso dall'ex Ascoli Jankto.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-ROMA - Nel 4-2-3-1 del Palermo non mancheranno Sallai, Cionek e Nestorovski. Probabile che nel match contro la Roma mister Lopez decida di puntare su Morganella nel ruolo di terzino destro, anche se la scelta non è ancora ufficiale. Nella Roma non ci sarà Manolas, fermato dal Giudice Sportivo, mentre in avanti Spalletti sembra intenzionato a dare fiducia a Perotti, con Salah e Dzeko a fargli compagnia nel tridente.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO - Nella mediana della Lazio potrebbe mancare Biglia, alle prese con un problema al polpaccio. Marchetti torna invece a disposizione, ma partirà dalla panchina, così come Keita. Nel tridente d'attacco del Torino spazio per Ljajic, mentre in mediana tornerà a disposizione Benassi, il quale ha scontato il turno di squalifica. Il ruolo di regista e uomo d'ordine in mezzo al campo sarà probabilmente ad appannaggio di Lukic.

