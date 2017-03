Pronostici Serie A/ Le scommesse su Juventus Milan e su Genoa Sampdoria

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 28^ GIORNATA, GLI ANTICIPI (10-11 MARZO 2017) - Nella ventottesima giornata della Serie A 2016-2017 saranno presenti incontri interessanti ed equilibrati, con pronostici che si annunciano di conseguenza molto combattuti. Un assaggio molto chiaro lo avremo già dai primi due anticipi: il grande classico Juventus-Milan e il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria, due sfide sempre molto sentite e che regalano partite combattute e vibranti, che spesso sfuggono alla logica - nei derby è quasi un assioma. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per le due partite in programma tra venerdì 10 e sabato 11 marzo, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide che vivremo in queste due serate di grande calcio.

Pronostico Juventus Milan (venerdì ore 20.45) - Grande anticipo allo Stadium tra Juventus e Milan venerdì sera. Per la formazione bianconera, in attesa dell’incontro con il Porto per la Champions League, impegno difficile contro i rossoneri che li hanno battuti due volte in stagione e sono in striscia positiva. Per Massimiliano Allegri mancherà Chiellini, infortunato, ed al suo posto sarà impiegato Benatia, mentre per la sostituzione dello squalificato Cuadrado sono in ballo Pjaca e Marchisio. Per Vincenzo Montella invece rientra Romagnoli in difesa ed in attacco si punta ancora su bacca, riscopertosi goleador contro il Chievo. A centrocampo probabile impiego per Suso. Pronostico favorevole ai bianconeri.

Pronostico Genoa Sampdoria (sabato ore 20.45) - Bel derby a Marassi tra Genoa e Sampdoria. I rossoblù di Andrea Mandorlini sono carichi dopo il successo esterno dello scorso turno, e si schierano con il 3–5–2 con conferma della coppia offensiva Pinilla-Simeone ed anche di Izzo in difesa. Dall’altra parte per Marco Giampaolo, che manda in campo la Sampdoria con il 4–3–1-2 il "bomber dalla panchina” Schick parte ancora dalla panchina, con Muriel affiancato a Quagliarella, ballottaggio sulla fascia sinistra difensiva tra Regini e Pavlovic e Fernandes confermato nel ruolo di trequartista. In casa rossoblù Ntcham ancora dalla panchina. Pronostico: pareggio, o per meglio dire una tripla.

© Riproduzione Riservata.