Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score di Juventus Milan!

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO. GLI ANTICIPI (28^ GIORNATA, 10-11 MARZO 2017) - Due anticipi nella ventottesima giornata di Serie A 2016-2017, e due partite di lusso: venerdì alle ore 20:45 c’è Juventus-Milan, sabato alle 20:45 avremo Genoa-Sampdoria. Anticipi di lusso per una giornata che, essendo a metà marzo, è assolutamente importante per le squadre in campo che perseguono i rispettivi obiettivi.

Juventus e Milan si affrontano per la quarta volta in stagione: la sfida di venerdì può sparigliare le carte nel bilancio, visto che al momento abbiamo una vittoria a testa e un pareggio. Che però è stato poi risolto ai rigori dai rossoneri, che si sono presi la Supercoppa; la Juventus si è vendicata passando il turno in Coppa Italia, resta la partita di andata in campionato che il Milan aveva vinto con un gol bellissimo di Manuel Locatelli.

Oggi i bianconeri hanno un solo pensiero in testa: allungare in classifica - anche se solo momentaneamente - e arrivare con la testa sgombra al ritorno degli ottavi di Champions League. Il sesto scudetto consecutivo, come ripete sempre Massimiliano Allegri, va costruito pezzo per pezzo; questo è importante perchè contro un Milan che arriva da tre vittorie consecutive, è in salute e si è rimesso ampiamente in corsa per la qualificazione in Europa. La squadra di Vincenzo Montella ha superato alla grande l’ennesimo ritardo nel closing, rispondendo sul campo alle critiche alla società: questo test può essere fondamentale per spiccare definitivamente il salto.

Nel derby della Lanterna Genoa e Sampdoria, come da qualche anno a questa parte, se la giocano senza particolari interessi di classifica: sono passati i tempi in cui a Genova si vivevano grandi notti con grandi obiettivi. Sta di fatto che vincere la stracittadina va oltre i tre punti: è un traguardo che può cambiare una stagione o quasi.

Per il Genoa sarebbe la rivincita della partita giocata e persa all’andata, per la Sampdoria vincere entrambi i derby farebbe immediatamente schizzare il campionato tra gli ultimi dell’epoca recente. I blucerchiati a dirla tutta avrebbero avuto la possibilità di giocarsi l’Europa; in alcune uscite però si è vista tutta l’inesperienza di un gruppo che, se confermato nei prossimi anni, potrebbe davvero regalare grandi soddisfazioni ai tifosi perchè il talento di certo non manca.

SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA

Venerdì 10 marzo

Ore 20:45 Juventus-Milan

Sabato 11 marzo

Ore 20:45 Genoa-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 67

Roma 59

Napoli 57

Lazio 53

Atalanta 52

Inter 51

Milan 50

Fiorentina 42

Torino 39

Sampdoria 38

Chievo 35

Sassuolo, Cagliari 31

Udinese 30

Genoa 29

Bologna 28

Empoli 22

Palermo 15

Crotone 14

Pescara 12

