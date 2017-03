TEST MOTO2 E MOTO3 2017 / Tempi e classifica: Marquez il più veloce in Moto2 (3^ giornata, oggi 10 marzo 2017)

TEST MOTO2 E MOTO3 JEREZ: TEMPI E CLASSIFICHE, 3^ GIORNATA, MARQUEZ IL PIU' VELOCE IN MOTO2 (OGGI GIOVEDI' 9 MARZO 2017) - Si è conclusa a Jerez la prima sessione mattutina dei test di Moto2, che ha visto al primo posto con il miglior tempo Alex Marquez con 1:41.989. Buona la prova odierna anche per Franco Morbidelli, ottimi fino ad ora i suoi test in Spagna, nella prima sessione ha fatto segnare sul cronometro il tempo di 1:42.103 a +0.114 da Marquez. Chiude alla terza posizione Miguel Oliviera della Redbull, suo il tempo di 1:42.333 a +0.344 dalla prima posizione. Non particolarmente positivo quest'oggi Francesco Bagnaia con il team Sky Racing VR46, che ha raccolto solo un ventunesimo posto con il crono di 1:43.170 a +1.181. Bagnaia potrà sicuramente rifarsi nel corso della giornata visto che ci sono altre due sessioni odierne sul circuito di Jerez. Chiude invece la top ten dei miglior tempi in Moto2 Takaaki Nakagami (Honda) che aveva fatto segnare ottimi tempi nella prima giornata: oggi è arrivato un 1:42.626 a +0.637 da Marquez.

TEST MOTO2 E MOTO3 JEREZ: TEMPI E CLASSIFICHE, 3^ GIORNATA (OGGI GIOVEDI' 9 MARZO 2017) - Oggi venerdì 10 marzo 2017 a Jerez de la Frontera (Spagna) è la terza e quindi ultima giornata di questa sessione di test pre-campionato per la Moto2 e la Moto3, che sono cominciati l'altro ieri e termineranno appunto proprio oggi. Ai Test IRTA ufficiali stanno prendendo naturalmente parte tutte le squadre regolarmente iscritte al Motomondiale nelle sue due categorie minori, che si preparano all'inizio ormai imminente della stagione. I piloti anche oggi scenderanno in pista a Jerez a partire dalle ore 10.00: nell'arco della giornata si alterneranno spazi dedicati alla Moto2 e altri alla Moto3, che dunque vivranno la loro ultima giornata di prove prima di spostarsi a Losail, dove settimana prossima ci sarà l'ultima sessione di test prima del via della stagione, che avverrà il 26 marzo proprio con il Gran Premio del Qatar sullo stesso circuito di Losail. Tornando a Jerez, nel corso di ogni giorno ci sono tre sessioni dedicate alla Moto3 (oggi in programma alle 11.20, 14.00 e 16.45) e altrettante per la Moto2 (oggi alle 10.00, alle 12.40 e alle 15.20), dunque stasera al termine dei tre giorni saranno state effettuate nove sessioni per ciascuna delle due categorie. Ieri ottime notizie per l'Italia, perché nella classifica combinata dei tempi delle tre sessioni della Moto2 il più veloce è stato Franco Morbidelli (Kalex) in 1'42"301, mentre in Moto3 al primo posto abbiamo trovato Nicolò Bulega (Ktm) in 1'46"232. Fondamentale per seguire questa giornata di prove a Jerez - che non viene trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming video da canali italiani - sarà il live timing fornito sul sito ufficiale del Motomondiale, all'indirizzo www.motogp.com.

