Tirreno Adriatico 2017 / Terza tappa streaming video e diretta tv: Monterotondo-Montalto, il percorso

TIRRENO ADRIATICO 2017 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 3^ TAPPA MONTEROTONDO MARITTIMO-MONTALTO DI CASTRO (204 KM): PERCORSO E ORARIO (CICLISMO, OGGI VENERDI' 10 MARZO 2017) – Appuntamento da non perdere oggi con la terza tappa della Tirreno Adriatico 2017: la 'Corsa dei Due Mari' ci propone oggi la Monterotondo Marittimo-Montalto di Castro di 204 km, altra frazione interessante di una corsa che ormai da molti anni è diventato uno degli eventi principali della stagione del grande ciclismo grazie a un percorso completo e ad un livello altissimo dell'elenco dei partecipanti, spesso migliore anche di quello dei grandi Giri. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA TERZA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.45)

Oggi si toccheranno due province: quella di Grosseto in Toscana e quella di Viterbo nel Lazio, dunque si scende ma rimanendo sempre sul versante tirrenico dell'Italia centrale. La partenza sarà da Monterotondo Marittimo alle ore 11.20 e il tracciato della tappa odierna sarà caratterizzato da numerosi saliscendi ma non impegnativi, tanto che una sola salita sarà valida come Gpm: si tratterà dell'ascesa verso Scansano, al km 92,7 del tracciato di questa terza tappa. I saliscendi comunque proseguono e vivacizzeranno anche i due traguardi volanti di giornata, che pure oggi saranno molto ravvicinati: il primo a Terme di Saturnia (km 120,1), il secondo invece sarà collocato a Catabbio (km 129,9). Nella parte finale i saliscendi si fanno più dolci, ma non cesseranno mai completamente: quindi tappa adatta ai velocisti, ma esito allo sprint non scontato sul traguardo di Montalto di Castro, dove gli sprinter dovranno impegnarsi al massimo per giocarsi la vittoria di tappa, occasione da non perdere in una Tirreno Adriatico come sempre molto varia, che dunque non offrirà molte altre occasioni alle ruote veloci.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: la Tirreno-Adriatico 2017 sarà trasmessa in diretta tv - oggi a partire dalle ore 13.45 - su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali sui social network: la pagina Facebook Tirreno Adriatico e l'account Twitter @TirrenAdriatico. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA TERZA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.45)

© Riproduzione Riservata.