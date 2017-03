"Ti pago coi soldi dei disabili”/ L'audio che fa tremare il mondo dello sport

CAOS FEDERAZIONE BOCCE, L'AUDIO CHE FA TREMARE IL MONDO DELLO SPORT: PARLANO GLI AVVOCATI DI RIZZOLI - Quando si parla della Federazione Bocce, si considera una delle realtà più piccole in Italia trattandosi di una disciplina non agonistica. Lo scontro tra il settantaseienne Romolo Rizzoli, pilastro da ventiquattro anni delle bocce, nonostante le gravi accuse lanciate ai tempi di parentopoli, e Marco Giunio De Sanctis, pedina forte del Comitato Parlampico, è attesissimo. Da diverso il tempo il segretario ha come obiettivo di ribaltare il sistema della Federazione e rivoluzionarlo a suo modo, dopo gli aspri diverbi degli ultimi tempi, tra ricorsi ed esposti per rivedere i criteri riguardanti le modalità di voto. Il nastro che è saltato fuori in queste ultime ore, però, rischia di creare un vero e proprio terremoto in Federazione, con conseguenze catastrofiche per il diretto interessato. L'audio incriminato risale a dodici mesi fa, quando Pancalli organizzò un pranzo tra i due rivali per trovare un accordo. La piega che prende la conversazione secondo gli avvocati di Rizzoli “configura un esplicito tentativo di offrire indebitamente una cospicua somma di denaro al presidente”. Accuse gravissime, in attesa che chi di dovere faccia luce su questa vicenda.

CAOS FEDERAZIONE BOCCE, L'AUDIO CHE FA TREMARE IL MONDO DELLO SPORT: DE SANCTIS RESPINGE LE ACCUSE - Nube nera sulla Federazione italiana Bocce, dopo l'agghiacciante audio in cui Marco Giunio De Sanctis sembra proporre un accordo losco a Romolo Rizzoli, numero uno in carica da oltre vent'anni. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il segretario generale del Comitato paralimpico, avrebbe offerto "indebitamente una cospicua somma" per far si che l'attuale presidente rinunciasse al rinnovo. Il diretto interessato ha dichiarato una querela, dopo aver respinto al mittente tutte le accuse: “Era solo una trattativa come ce ne sono tante, voluta da lui e per altro mai andata in porto. Chi ha pubblicato quella conversazione privata è un essere vile e pagherà per questo”. Una semplice uscita infelice? Spetterà alle autorità competenti stabilirlo, ma è chiaro che le intercettazioni non lasciano presagire nulla di buono: “Io te darei due e cinque netti… certo che te posso pagà, con quello che vuoi, anche con la fondazione”.

© Riproduzione Riservata.