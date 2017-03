Alessandria Olbia/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ALESSANDRIA-OLBIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Alessandria-Olbia sarà diretta dall’arbitro Giuseppe Strippoli della sezione di Bari, assistito dai guardalinee Massimiliano Magri di Imperia e Roberto Margheritino di Savona. Nella 29esima giornata del campionato di Lega Pro l'Alessandria, capolista nel girone A, non può permettersi ulteriori passi falsi. I piemontesi, che stanno dominando in campionato dall'inizio della stagione, hanno visto riavvicinarsi a soli quattro punti la Cremonese, seconda. Ecco perché la sfida contro l'Olbia, in programma sabato 11 marzo 2017 dalle ore 16:30, diventa un crocevia fondamentale per il prosieguo. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

La squadra sarda è in una crisi nera, crisi che si potrebbe allungare proprio contro la capolista, bisognosa di punti dopo alcuni passi falsi che ne hanno dimezzato il vantaggio rispetto alle inseguitrici. L'Alessandria nell'ultimo turno ha pareggiato a reti bianche contro la Pistoiese, deludendo soprattutto dal punto di vista del gioco corale. L'Olbia invece è stato sorpreso in casa proprio dalla Cremonese. Il 3-1 finale per i lombardi non ha lasciato alibi alla squadra, che adesso si trova a dover fare i conti con una classifica deficitaria e che potrebbe aggravarsi ulteriormente se non dovesse esserci una reazione d'orgoglio nel minor tempo possibile. La società ha optato per il cambio in panchina rimpiazzando Michele Mignani, che era stato assunto in estate, con l’ex attaccante Simone Tiribocchi che allenava la squadra Under 17.

Probabili formazioni: i padroni di casa dell’Alessandria dovrebbero disporsi in campo con il modulo 4-4-2. L'estremo difensore titolare sarà Vannucchi, sostenuto nella protezione della porta dal terzino destro Nava, dal terzino sinistro Manfrin e dai difensori centrali Piana e Sosa. Il reparto mediano sarà formato dai due interni Branca e Cazzola e dagli esterni Marras e Fischnaller, posizionati rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. A completare l'undici titolare della compagine piemontese le due punte centrali, Roberto Bocalon e Pablo Gonzalez; quest’ultimo non è più il miglior marcatore della Lega Pro, dopo che nell’ultimo turno Leonardo Mancuso della Sambenedettese (girone B) si è portato a quota 18 reti con il poker rifilato al Sudtirol.

L'Olbia per cercare di strappare almeno un punto si schiererà sul terreno di gioco con il modulo 4-3-1-2, ma dovrà fare a meno del difensore centrali Iotti e del trequartista Cossu, entrambi espulsi nella sfida precedente ed appiedati dal Giudice Sportivo. I sardi del nuovo mister Simone Tiribocchi giocheranno con l'estremo difensore Ricci, sostenuto dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Pisano, dai centrali Dametto e Quaranta e dal terzino sinistro Cotali. Nella linea a tre di centrocampo spazio al mediano d'impostazione Geroni, affiancato sulla destra dalla mezzala Piredda e sulla sinistra dall’altra mezzala Muroni. Il trequartista sarà probabilmente Capello, davanti infine il tandem composto da Ragatzu e dall’ivoriano Kouko.

Sulla carta si tratta di una gara senza storia, ma sappiamo come nel calcio gli imprevisti siano dietro l’angolo. Ecco perché Piero Braglia vorrà mettere subito le cose in chiaro, attaccando i portatori di palla avversari e costringendo l'Olbia nella propria metà campo. Il gioco convergerà sulle due punte, molto abili nel guadagnarsi per colpire da dentro o fuori area. Vedremo se il cambio di allenatore produrrà una scossa nei giocatori dell’Olbia, che vedono la zona playout distante appena 3 punti pur dopo il buon girone d’andata.

Quote: snai.it, come la maggior parte dei bookmaker, favorisce il segno 1 per il successo dell’Alessandria che in questo caso di abbassa a 1,35. Il segno X per il pareggio finale corrisponde a quota 4,50, mentre il segno 2 per il colpo esterno dell’Olbia è valutato 8,50. Opzione Under a quota 1,80, Over a 1,87, Gol 2,30 e NoGol 1,53. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Alessandria-Olbia sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.