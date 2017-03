Arezzo Livorno/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA AREZZO LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Arezzo Livorno sarà diretta dall’arbitro Vincenzo Valiante della sezione di Salerno, assistito dai guardalinee Giuseppe Macaddino di Rimini e Ruben Liberato Angotti di Lamezia Terme. Fra le sfide più interessanti della 29esima giornata del campionato di calcio di Lega Pro ci sarà l'intenso derby toscano fra l'Arezzo e il Livorno. Le due squadre si affronteranno allo stadio Città di Arezzo domenica 12 marzo alle ore 20:30. Le due compagini si stanno contendendo il terzo posto nella graduatoria del girone A, alle spalle delle irraggiungibili Alessandria e Cremonese. Quindi il match sarà molto acceso, visto che al termine della partita mancheranno nove giornate e le occasioni per recuperare il tempo e i punti persi saranno sempre meno. Il Livorno nel turno precedente ha subito una pesante sconfitta in casa, allo stadio Armando Picchi, nell'altro derby toscano contro la Robur Siena. Una giornata non positiva nemmeno per l'Arezzo, che non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro la Racing Club Roma. Quella capitolina è una delle squadre che sta lottando per la salvezza nei bassifondi della classifica e che solo recentemente è riuscita ad abbandonare l'ultimo posto, grazie a cinque risultati utili consecutivi. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Il tecnico dell'Arezzo, Stefano Sottili, molto probabilmente propenderà per il modulo di gioco 4-2-3-1, che vedrà schierarsi fra i pali l'estremo difensore Borra. La linea a quattro di difesa sarà formata dal terzino destro Muscat, dal terzino sinistro Sabatino e dai due difensori centrali Solini e Barison. I due mediani di rottura davanti alla difesa saranno Foglia e Cenetti, che avranno anche il compito di organizzare le trame offensive dell'Arezzo. Sulla trequarti d'attacco di posizioneranno l'ala destra Grossi, il trequartista centrale Corradi e l'ala sinistra Yamga. I tre fantasisti dovranno supportare e fornire palloni giocabili per la punta centrale Moscardelli, miglior realizzatore della squadra (12 gol in campionato) e a segno anche sabato scorso sul campo del Racing Roma.

Il Livorno si presenterà in questa insidiosa trasferta con il modulo 4-4-2, adottato spesso e volentieri dal mister Claudio Foscarini. Fra i pali della porta l'estremo difensore titolare Mazzoni, ma in difesa mancherà un punto di riferimento come Borghese, espulso nel match precedente e dunque squalificato.

La retroguardia a quattro si dovrebbe quindi comporre con il terzino destro Toninelli, i difensori centrali Lambrughi e Gasbarro e il terzino sinistro Morelli. A centrocampo i due mediani d'interdizione saranno Valiani e Luci, mentre sulle fasce correranno Marchi e Franco, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. Il tandem d'attacco sarà formato da Dell'Agnello e da Caetano Calil.

Per quanto riguarda il pronostico di Arezzo-Livorno, riportiamo di seguito le quote proposte dall’agenzia di scommesse snai.it. Favorito il segno 1 per la vittoria casalinga dell’Arezzo, opzione quotata 2,25, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Livorno vale 3,15. Invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni corrisponde a quota 3,05. Under 1,60, Over 2,15, Gol 1,90 e NoGol 1,78. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Arezzo-Livorno sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

