Arsenal Lincoln City/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ARSENAL LINCOLN CITY: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, FA CUP 2017 QUARTI DI FINALE) - Arsenal Lincoln City di FA Cup sarà diretta dall’arbitro Anthony Taylor: il match, valido per i quarti di finale in sfida secca, è in programma sabato 11 marzo 2017 alle ore 18:30. Sarà una sfida storica per il Lincoln City, una formazione che attualmente milita nella quinta serie britannica. La squadra giocherà contro l'Arsenal all'Emirates Stadium. Una giornata di gloria che farà la storia di questo piccolo club che sogna di poter arrivare al grande calcio nel giro di qualche anno.

Sarà una partita dalle mille emozioni non solo per il Lincoln City e per i suoi tifosi. Infatti l'Arsenal arriva dalla brutta eliminazione contro il Bayern Monaco in Champions League: i tifosi si sono scagliati contro Wenger, ormai reputato responsabile della mancanza totale di successi da anni. Potrebbe essere proprio questa gara a sancire la definitiva contestazione nei confronti del tecnico francese che si avvia sempre di più ad essere un separato in casa dopo alcuni anni difficili. Non mancheranno perciò gli spunti che renderanno la sfida ancor più bella ed emozionante. Entrambe le squadre vogliono vincere, anche se il Lincoln City avrà certamente il compito più arduo. L'Arsenal non può dimenticare la bruttissima partita giocata contro il Bayern Monaco e soprattutto la sconfitta subita ad Anfield contro il Liverpool in campionato.

Momento di crisi nera e soprattutto ancora un altro anno senza titoli importanti. I Gunners scenderanno in campo con il 4-3-3: in porta giocherà Cech mentre in difesa Nacho Monreal, Koscielny, Mustafi e Hector Bellerin. In mezzo al campo nell'Arsenal spazio sicuro per Xhaka, Ramsey e Oxlade-Chamberlain mentre in avanti largo al tridente con Walcott, Giroud ed Alexis Sanchez. Il Lincoln City invece se la giocherà con un modulo accorto, ovvero il 4-4-2. In porta giocherà Farman con Wood, Waterfall, Raggett e Habergham in difesa. In mezzo al campo giocheranno invece Arnold, Woodyard, Power e Hawkridge. In attacco largo a Muldoon e Rhead, due elementi che hanno le giuste qualità per provare a dare filo da torcere alla difesa dell'Arsenal di Wenger. Quote: snai.it valuta 1,08 il segno 1 per la vittoria dell'Arsenal, 12,00 il segno X per il pareggio e a 25,00 il segno per il successo del Lincoln City.

Proprio i Gunners in questo momento hanno in Theo Walcott un elemento fondamentale. L'esterno d'attacco inglese dà spinta e soprattutto gioca bene per i compagni. Fondamentale anche Sanchez anche se non in grandissima forma come ad inizio campionato. La difesa potrebbe avere problemi anche se contro il Lincoln vorrà essere l'occasione del riscatto. Lincoln che, come mostrato contro il Burnley nel turno precedente, se la gioca sempre a viso aperto. La partita di FA Cup tra Arsenal e Lincoln City sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca dalle ore 18:30 a cura di Gianluigi Bagnulo. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.