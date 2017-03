Bari Frosinone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BARI FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 MARZO) - Bari Frosinone, diretta dal signor La Penna di Roma, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà senza dubbio una delle partite di cartello della nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. La capolista, reduce da una doppia frenata con i pareggi imposti dal Perugia in trasferta e dal Cittadella in casa, si ritrova a gestire ora un solo punto di vantaggio sulla coppia delle seconde, composta da Hellas Verona e Spal. I ciociari avranno un ingrato compito, provare a tornare a fare bottino pieno sul campo di un Bari che si è confermato come una delle più brillanti realtà del girone di ritorno, con i pugliesi che sembrano ormai lanciati verso un posto nei paly off. Anche i biancorossi sono reduci però da una brusca battuta d'arresto in quella che sembrava un'ascesa inarrestabile verso le primissime posizioni della classifica. La squadra di Colantuono infatti dopo quattro vittorie e due pareggi nelle utime sei partite disputate in campionato è caduta sul campo della Virtus Entella, ritrovandosi sesta in classifica agganciata dal Perugia e dal Novara. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

Il Frosinone oltre a un po' di stanchezza ha invece probabilmente pagato anche le pessime condizioni del terreno di gioco del Matusa nel match contro il Cittadella, con la partita segnata da un tremendo acquazzone che ha condizionato molto l'andamento dell'incontro, anche se il Cittadella nel finale ha creato sicuramente il maggior numero di occasioni dopo un primo tempo arrembante da parte della squadra di Pasquale Marino.

Allo stadio San Nicola si fronteggeranno queste probabili formazioni. Bari in campo con Micai a difesa della porta, mentre Sabelli presidierà la corsia laterale di destra e Cassani la corsia laterale di sinistra in difesa, con Suagher ed il greco Moras impiegati come difensori centrali. Il ceko Macek, Salzano e l'albanese Basha giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre in avanti il tridente offensivo sarà composto da Parigini, Galano e Floro Flores, rimasti a secco nella trasferta di Chiavari dopo un periodo eccezionale sul piano realizzativo.

Il Frosinone affronterà la trasferta pugliese con Bardi confermato tra i pali ed una difesa a tre con lo sloveno Krajnc, Ariaudo e Terranova schierati dal primo minuto. Sammarco e Maiello saranno i centrali di centrocampo, mentre sulla fascia destra si muoverà Fiamozzi e l'esterno mancino sulla mediana sarà invece Mazzotta. Per provare a dare maggior spinta ad un attacco poco efficace nelle ultime due uscite, a Daniel Ciofani e Dionisi potrebbe essere affiancato nel tridente offensivo il belga Mokulu.

Tatticamente lo scontro opporrà due allenatori estremamente pragmatici. 4-3-3 per il Bari di Colantuono che forse nella sconfitta di Chiavari è stato costretto a pagare la stanchezza del momento, con i biancorossi che venivano da un periodo particolarmente fitto di impegni in cui erano stati protagonisti di una lunga striscia positiva. Dopo diversi match il Frosinone è tornato a subire gol contro Perugia e Cittadella, ma a tradire Marino non è stato un 3-4-1-2 (agilmente trasformabile in 3-5-2 o 3-4-3) sempre efficace per la retroguardia, ma un attacco che ha sciupato molte palle gol soprattutto con i suoi protagonisti principali, Daniel Ciofani e Dionisi, da tre anni coppia d'attacco del sodalizio ciociaro, nelle sue stagioni più belle.

Le quote puntano su un Bari che i bookmaker vedono in forma crescente, oltre ad essere favorito dal fattore campo. Vittoria interna pugliese quotata 2.10 da Betclic, mentre Paddy Power offre a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bwin alza fino a 3.90 il ritorno al successo di un Frosinone che comunque fuori casa è reduce da tre risultati utili consecutivi ed ha perso solamente due delle ultime undici partite giocate in trasferta in campionato.

Per seguire in diretta tv Bari Frosinone, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà necessario essere abbonati a Sky per seguire la partita sui canali numero 106 e 251 del satellite (Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video per tutti coloro che vedranno la partita via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.