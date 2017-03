Benevento Entella/ Info streaming video tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BENEVENTO ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 MARZO) - Benevento Virtus Entella, diretta dal signor Abbatista di Molfetta, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa alla nona giornata di ritorno del campionato di Serie B, che partirà senza anticipi ma con un fitto programma pomeridiano. Sanniti chiamati al riscatto dopo un periodo opaco che ha fatto perdere loro sensibilmente terreno rispetto alle zone nobili della classifica. Due sconfitte contro Bari e Novara e un pareggio in rimonta nel derby contro la Salernitana. La squadra di Baroni si è ritrovata a sei punti dal Frosinone capolista e a cinque lunghezze dalla coppia delle seconde composta da Spal e dall'Hellas Verona. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

Problematiche che vanno individuate in una difesa che non è ruscita ad essere straordinariamente efficace come al solito, anche se quella del Benevento resta la seconda migliore retroguardia del campionato dietro quella del Pisa. Nelle ultime tre partite i sanniti hanno però incassato sette gol, una vera anomalia che proveranno a superare tornando alla vittoria in casa, che manca dal match contro il Latina dell'11 febbraio scorso. La Virtus Entella arriva però a giocare allo stadio Vigorito galvanizzata dall'ultimo successo ottenuto contro il Bari, che arrivava a Chiavari lanciato come una delle formazioni più in forma della Serie B. I liguri si sono rimessi in carreggiata ottenendo otto punti nelle ultime quattro partite, con un calendario per giunta abbastanza difficile. Risultati che hanno permesso all'Entella di dimenticare lo scivolone interno contro la Spal e di mantenersi a ridosso della zona play off, col Perugia quinto lontano addirittura un solo punto.

Le probabili formazioni dell'incontro: i padroni di casa del Benevento schiereranno Cragno in porta, Venuti in posizione di terzino destro e Pezzi in posizione di terzino sinistro, mentre Camporese e Lucioni giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo ci sarà spazio per il ghanese Chibsah, per Del Pinto e per Buzzegoli, mentre il maliano Karamoko Cissé sarà presente nel tridente offensivo assieme a Ciciretti e a Ceravoli.

La Virtus Entella scenderà invece in campo con Iacobucci in porta e Baraye e Moscati coppia di difensori centrali in una retroguardia a quattro con Belli esterno laterale di destra e Ceccarelli esterno laterale di sinistra. Troiano, l'algerino Ammari e Benedetti a centrocampo faranno muro alle spalle del trequartista Palermo, che ispirerà la manovra del tandem offensivo che vedrà schierati dal primo minuto Catellani e Caputo.

Nelle ultime partite Baroni ha provato a dare una scossa al suo Benevento, con l'allenatore dei sanniti che ha puntato sul 4-3-3, e ha potuto per lo meno constatare come la sua squadra abbia avuto una buona reazione nel match contro la Salernitana, in cui una terza sconfitta consecutiva avrebbe avuto effetti deleteri anche sul morale dei tifosi. Va comunque sempre ricordato che il Benevento si trova alle prese con la prima stagione della sua storia nel campionato di Serie B, ed ottenere la partecipazione ai play off sarebbe comunque un risultato più che lusinghiero.

Modulo 4-3-1-2 confermato per la Virtus Entella di Breda che si trova ormai davvero ad un passo dall'aggancio al treno delle squadre di testa. La continuità è sempre stata il punto di forza dei biancocelesti, che spesso però sono caduti nelle partite cruciali. Dopo un lieve appannamento dopo la sosta invernale, l'Entella sembra aver ritrovato il passo giusto e contro il Bari ha dimostrato di non temere neanche le formazioni più brillanti: confermarsi a Benevento sarebbe una candidatura autorevole per i play off.

Nell'ultimo periodo, nonostante un po' di smalto perduto, il Benevento ha comunque dimostrato di saper dare il meglio nelle partite giocate in casa. I bookmaker tengono presente la situazione con vittoria interna dei sanniti quotata 1.95 da William Hill, mentre Paddy Power offre a una quota di 3.30 l'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 4.50 la quota relativa all'eventuale successo esterno dei liguri. Per seguire in diretta tv Benevento-Virtus Entella sarà necessario un abbonamento Sky per collegarsi sul canale 255 del satellite (Sky Calcio 5 HD) con diretta streaming video garantita sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

