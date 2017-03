Coreografie Genoa-Sampdoria/ Gradinata Nord vs Curva Sud: video, striscioni e stemmi nel derby della Lanterna

COREOGRAFIE GENOA-SAMPDORIA, GRADINATA NORD VS CURVA SUD: VIDEO (11 MARZO 2017) - Il Derby della Lanterna è iniziato, e mentre Genoa e Sampdoria si danno battaglia sul terreno di gioco, ecco che anche le tifoserie hanno fatto il loro dovere con le coreografie sugli spalti. Partiamo dalla squadra "ospite" questa sera a Marassi: la Sampdoria. In linea con quanto accaduto lo scorso anno, gli ultras della Curva Sud hanno scelto di esporre centinaia di bandiere blucerchiate, che hanno così garantito un colpo d'occhio di effetto sicuro. In aggiunta ai colori doriani lo striscione:"Infiamma l'anima, gli occhi e la mente". La formazione di "casa", il Genoa, ha risposto affidandosi allo stemma del Grifone, ricostruito al centro della Gradinata Nord. La scelta dei tifosi del Genoa è stata poi quella di mandare un messaggio neanche troppo velato al patron Enrico Preziosi, sfoggiando lo striscione in cui si leggeva:"Genoa siamo noi, solo noi". Clicca qui per il video delle coreografie di Genoa e Sampdoria direttamente da Marassi!



COREOGRAFIE GENOA-SAMPDORIA, GRADINATA NORD VS CURVA SUD: LE FOTO DELL'ANDATA (11 MARZO 2017) - Manca poco al fischio d'inizio di Genoa-Sampdoria, match valido per la 28esima giornata di Serie A, ma quello tra rossoblu e blucerchiati è uno spettacolo che va ben al di là del terreno di gioco. Il derby della Lanterna, infatti, si gioca soprattutto sugli spalti con le coreografie realizzate anche settimane prima dai tifosi delle due squadre di Genova. A contendersi il titolo di ultras più fantasiosi e bravi a mettere in campo le coreografie allo stesso tempo più belle e ironiche sono come sempre la Gradinata Nord genoana e la Curva Sud sampdoriana. Ovviamente in questi casi il riserbo sulle coreografie prima del match è massimo: ma cosa realizzarono le due tifoserie nella gara d'andata? In quel caso ad essere "in casa" a Marassi era la Samp, che scelse di sfoggiare due striscioni su altrettanti livelli andando a comporre la frase:"I colori della Sud son quelli degli eroi". Qui la foto della coreografia sampdoriana nel match d'andata, in cui a dominare sono soprattutto le bandiere blucerchiate. La risposta della Gradinata Nord si è tradotta in una festa di fumogeni rossoblu, e di bandiere degli stessi colori, rigorosamente in bella mostra sotto la scritta:"You'll never walk alone!". Stasera quale sarà la coreografia più apprezzata di Genoa-Samp, derby della Lanterna del girone di ritorno?

