Carrarese Racing Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato

DIRETTA CARRARESE RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Carrarese Racing Roma sarà diretta dall'arbitro Pasquale Boggi di Salerno, assistito dai guardalinee Fabio Tribelli e Nicola Badoer, entrambi di Castelfranco Veneto. Un'interessante sfida per la salvezza nella 29esima giornata del campionato di Lega Pro sarà quella dello Stadio dei Marmi fra i padroni di casa della Carrarese e gli ospiti del Racing Roma; si gioca dalle ore 14:30 di sabato 11 marzo 2017. Entrambe le compagini, inserite nel girone A, sono in zona playout, separate da soli due punti. Il Racing Roma è in un ottimo momento di forma, avendo conquistato cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi) e spera nel sorpasso ai danni dei toscani. Sarebbe senza dubbio un risultato inatteso visto che i capitolini sono stati a lungo in ultima posizione, senza dare segnali che potessero far presagire una rimonta.

Discorso completamente diverso per la Carrarese, che per alcune giornate aveva abbandonato la zona playout, prima d'incappare in tre sconfitte di fila ed essere risucchiata nuovamente nel vortice. Ora i toscani non possono più fallire, e devo sfruttare il fattore campo in un match delicatissimo e decisivo per il futuro di entrambe le squadre.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Carrarese guidata da mister Aldo Firicano dovrebbe utilizzare il modulo 4-3-3, a cominciare dall’estremo difensore Lagomarsini. Davanti a lui giocheranno il terzino destro Rampi, i difensori centrali Benedini e Battistini e il terzino sinistro Foglio. A coadiuvare il lavoro del pacchetto arretrato ci sarà il centrocampo, composto dal mediano di contenimento Petermann, dalla mezzala destra Cristini e dalla mezzala sinistra Rosaia. Il tridente offensivo infine vedrà giocare come ala destra Finocchio, come ala sinistra Floriano (miglior attaccante della squadra con 6 gol, oltre agli 8 assist forniti ai propri compagni di squadra) e come punta centrale Torelli.

Il Racing Roma, guidato dal tecnico Giuliano Giannichedda, dovrebbe utilizzare un modulo di gioco più compatto, un classico 4-4-2 che nelle ultime giornate ha permesso la rimonta in classifica. Il portiere titolare sarà Reinholds, che coordinerà i movimenti della retroguardia a quattro composta dal terzino destro Bigoni, dal terzino sinistro Paparusso e dai due difensori centrali Caldore e Ungaro. In mezzo al campo Vastola e D'Attilio, che faranno correre i due uomini di fascia Selvaggio (sulla corsia destra) e Ricciardi (sulla corsia sinistra). I due attaccanti centrali infine saranno lo slovacco Majtan e il brasiliano Claudio De Souza, miglior marcatore della squadra con 12 reti realizzate.

La partita non dovrebbe vedere una dominatrice assoluta, ma potrebbe riservare una serie di cambi di fronte veloci e repentini alla ricerca del guizzo e dell'occasione giusta. Si tratta di un match salvezza estremamente delicato, le due squadre ne sono consapevoli e raddoppieranno l'accortezza in fase difensiva per evitare di commettere errori che potrebbero compromettere la gara. La differenza potrebbe farla Claudio De Souza, uomo più in forma del Racing Roma, già in doppia cifra e desideroso di riscrivere il proprio score.

Un'occhiata anche alle quote per il match dello Stadio dei Marmi. Su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria della Carrarese a quota 2,45, il segno X per l'eventuale pareggio a 3,05 e il segno 2 per il colpo esterno del Racing Roma a 2,80. Opzione Under valutata 1,60, Over 2,15, opzione Gol a quota 1,90 e NoGol a 1,78. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Carrarese-Racing Roma sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

