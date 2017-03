DIRETTA CITTADELLA PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 11 MARZO) - Cittadella Perugia, diretta dal signor Rapuano di Rimini, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà un vero e proprio scontro di alta classifica nel programma della nona giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Di fronte si troveranno due formazioni che hanno avanzato con una certa autorevolezza la loro candidatura per la partecipazione ai play off di fine stagione. Il Cittadella ha confermato di non essere una meteora ma di potersi assestare con continuità ai piani alti della classifica. Nelle ultime due giornate i veneti hanno messo in mostra grande carattere, battendo all'ultimo secondo il Trapani nel turno infrasettimanale in un match contraddistinto da una vera e propria altalena di emozioni, e poi imponendosi a Frosinone strappando un pareggio alla capolista in una partita difficilissima, in cui le condizioni del campo al limite della praticabilità hanno influito molto sulla qualità del gioco. Cittadella e Perugia fanno parte del quartetto di squadre al quinto posto in classifica che comprende anche Novara e Bari. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

Gli umbri a loro volta hanno evidenziato un rendimento piuttosto continuo nelle ultime settimane, perdendo solo due delle ultime dieci partite disputate in campionato, ma ritrovandosi frenati da troppi pareggi per quello che poteva essere un vero e proprio salto di qualità in classifica. Dopo aver bloccato il Frosinone sul pari nel turno infrasettimanale, i Grifoni hanno sfoderato una delle prestazioni più brillanti della loro stagione rifilando una secca cinquina all'Avellino a domicilio. Una vittoria ancor più importante considerando che gli irpini arrivavano da cinque vittorie e quattro pareggi nelle ultime nove partite di campionato disputate.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Tombolato: Cittadella schierato con Alfonso alle spalle dei due centrali di difesa, IPelagatti e Varnier, mentre Salvi giocherà in posizione di terzino destro e Pedrelli in posizione di terzino sinostro. iori, Bartolomei e Pasa avranno compiti di interni di centrocampo, mentre il brasiliano Chiaretti sarà il trequartista chiamato ad ispirare la coppia offensiva composta da Litteri e da Arrighini.

Risponderà il Perugia con Brignoli estremo difensore alle spalle della linea difensiva a quattro con Del Prete esterno laterale di destra e Fazzi esterno laterale di sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno Di Chiara e Dossena. Acampora, Dezi e il francese Gnahore comporranno il terzetto di centrocampo alle spalle di Mustacchio e Guberti, avanzati in posizione di trequartisti dietro l'unica punta Di Carmine, autentico mattatore del match di Avellino con una tripletta realizzata.

Moduli confermati per i due tecnici, 4-3-1-2 per Venturato nel Cittadella e 4-3-2-1 ad 'albero di Natale' per Bucchi nel Perugia. Gli umbri ad Avellino hanno fatto un sol boccone degli irpini che erano segnalati in grande forma e che forse hanno però pagato, almeno psicologicamente, le voci relative all'inchiesta sul calcioscommesse che potrebbero vederli coinvolti. Di sicuro l'attacco biancorosso è stato efficace non mai, ed anche il Cittadella è avvisato anche se i granata si sono dimostrati formazione proverbialmente dura a morire. Contro il Trapani i ragazzi di Venturato hanno strappato un successo per pareva ormai perduto, così come il pareggio di Frosinone è stato inaspettato, ad anzi nel finale il Cittadella ha avuto anche le opportunità per tentare il colpaccio: per i play off bisognerà comunque fare i conti con Chiaretti e compagni.

Il Cittadella si è confermato collettivo duro a morire negli ultimi match, ed i bookmaker ne prendono atto con vittoria veneta in casa considerata, seppur con moderazione, risultato più probabile, con quota per il segno '1' fissata a 2.35 da Bwin. William Hill moltiplica per 3.00 la posta investita sull'eventuale pareggio, mentre per Bet365 la quota per il successo esterno viene fissata a 3.50.

Per Cittadella-Perugia, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15.00, ci sarà diretta tv riservata agli abbonati Sky sul canale 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video per tutti coloro che vorranno seguire la partita via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

