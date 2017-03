Classifica/ Tirreno-Adriatico 2017: Dennis in maglia azzurra (oggi, 4^ tappa)

CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2017: ROHAN DENNIS IN MAGLIA AZZURRA (4^ TAPPA MONTALTO DI CASTRO-TERMINILLO, OGGI SABATO 11 MARZO 2017) - Oggi per la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2017 sarà una giornata molto importante: infatti è in programma il duro arrivo in salita al Terminillo, che di certo darà uno scossone importante a una classifica che per il momento è ancora molto corta, determinata di fatto solamente dalla cronosquadre di mercoledì. La vittoria quel giorno della Bmc usata naturalmente i corridori della squadra americana, tanto che ne troviamo quattro al comando con lo stesso tempo. Si tratta dell’australiano Rohan Dennis, del belga Greg Van Avermaet, dell’italiano Damiano Caruso e dell’americano Tejay Van Garderen, che dopo la tappa di ieri troviamo piazzati in quest’ordine dal primo al quarto posto.

In questi casi conta la somma dei piazzamenti nelle singole tappe a stabilire chi deve indossare il simbolo del primato, che alla Tirreno-Adriatico è la maglia azzurra: dopo la cronosquadre fu Caruso molto semplicemente perché tagliò per primo il traguardo, dopo la seconda tappa è passato davanti Van Avermaet, ieri è toccato a Dennis. Manca solo Van Garderen, che sulla carta è il più adatto alle corse a tappe e dunque potrebbe essere l’uomo di punta per la Bmc e magari stasera sarà il leader. Con il Terminillo però finirà il “gioco” della Bmc e i rivali più pericolosi per Van Garderen saranno i rivali più attesi, in primis Nairo Quintana e Thibaut Pinot, che fra gli scalatori sono quelli messi meglio dopo la cronosquadre. I due sono appaiati a 21” dagli uomini della Bmc, ma stanno certamente meglio dei due italiani più attesi. Infatti Vincenzo Nibali ha 52” di ritardo da Van Garderen e quindi 31” da Quintana e Pinot, mentre per Fabio Aru i distacchi alla vigilia del cappone di montagna sono rispettivamente di 54” e 33”. La cosa certa è che oggi qualcosa cambierà, ma chi uscirà più forte dall’avventura in montagna della Corsa dei Due Mari?

CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2017

1 DENIS Rohan BMC RACING TEAM 11h07’13” 2 VAN AVERMAET Greg BMC RACING TEAM s.t. 3 CARUSO Damiano BMC RACING TEAM s.t. 4 VAN GARDEREN Tejay BMC RACING TEAM s.t. 5 TERPSTRA Niki QUICK-STEP FLOORS 16" 6 JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 16" 7 QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 21" 8 AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 21" 9 CASTROVIEJO Jonathan MOVISTAR TEAM 21" 10 MORENO Daniel MOVISTAR TEAM 21"

