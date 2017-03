Como Pistoiese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA COMO PISTOIESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, ELGA PRO 2017 GIRONE A) - Como-Pistoiese sarà diretta dall’arbitro Alessandro Pietropaolo della sezione di Modena, assistito dai guardalinee Vittorio Pappalardo ed Alex Cavallina entrambi di Parma. Como-Pistoiese, in programma sabato 11 marzo 2017 alle ore 14:30, sarà una delle partite che apriranno il programma della decima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Lega Pro. Di fronte ci saranno due formazioni reduci da due risultati positivi. I lariani infatti hanno compiuto un passo avanti verso i play off pareggiando sul campo della Lucchese in un vero e proprio scontro diretto per l'accesso alla post season. I rossoneri toscani si trovano all'undicesimo posto in classifica, a quattro lunghezze dai lombardi che hanno mantenuto la nona posizione grazie al gol del pareggio siglato da Fissore al quarto minuto di recupero. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Punto preziosissimo in extremis, così come preziosissimo è il punto conquistato dalla Pistoiese in casa nel delicato scontro con la capolista Alessandria. Grigi che si sono confermati in calo, rimettendo in corsa la Cremonese per una corsa alla Serie B che pareva chiusa fino a solo qualche settimana fa. Ciò che interessa agli arancioni toscani però è il risultato positivo ottenuto con la capolista, che permette loro di mantenersi a cinque punti di distanza dalla zona play out, in una corsa alla salvezza diretta che resta l'obiettivo imprescindibile per la Pistoiese.

Allo stadio Sinigaglia di Como dovrebbero scendere in campo le seguenti formazioni. Lariani padroni di casa in campo con Zanotti tra i pali e Sperotto, Nossa e Fissore titolari nella linea difensiva a tre, mentre nella zona centrale di centrocampo si muoveranno Pessina, Fietta e Di Quinzio. Sulle fasce laterali previsti Marconi sull'out di destra e Cavalli sull'out di sinistra, mentre la coppia offensiva sarà composta da Cristiani e Chinellato.

Risponderà la Pistoiese con l'estremo difensore Feola alle spalle dei centrali Neuton e Priola, mentre Colombini coprirà l'out difensivo di destra e Sammartino l'out difensivo di sinistra. Hamlili, Minotti e Benedetti andranno a comporre il terzetto di centrocampo, Bellazzini sarà confermato in posizione di trequartista, ispiratore della manovra offensiva alle spalle di Rovini e Colombo, che partiranno titolari come coppia d’attacco.

E' stato positivo il debutto di Gianluca Atzori sulla panchina della Pistoiese, dopo l'esonero di Remondina che ha perso il suo posto dopo la sconfitta sul campo del Piacenza. Aver fermato sul pari la capolista Alessandria è stato sicuramente positivo ma la salvezza diretta della Pistoiese, che però non può ancora dire di aver messo in cassaforte l’obiettivo.

Il 4-3-1-2 del nuovo tecnico arancione si scontrerà con il 3-5-2 del Como allenato da Fabio Gallo, con la formazione lariana che in casa ha vinto però solo una delle ultime sei sfide ufficiali tra campionato e Coppa Italia Lega Pro (proprio quella contro l'Alessandria). Di contro la Pistoiese ha ottenuto solo due punti nelle ultime cinque trasferte di campionato, a digiuno di successi fuori casa dal 7 dicembre scorso (tre a uno in casa dell'Olbia).

La Pistoiese contro l'Alessandria ha dato dimostrazione di grande solidità, ma i bookmaker credono comunque che i lariani potranno continuare a rincorrere i play off efficacemente, con vittoria interna quotata 1.91 da Bet365, mentre Betclic propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Paddy Power a 4.10 la quota legata al successo esterno degli orange.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Como-Pistoiese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.