Cremonese Tuttocuoio/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato

DIRETTA CREMONESE-TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Cremonese Tuttocuoio sarà diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento, assistito dai guardalinee Alessandro Pacifico di Taranto e Robert Avalos di Legnano. La Cremonese, al secondo posto nel girone A di Lega Pro, crede ancora nella promozione diretta nel campionato cadetto. Per riuscirci i lombardi dovranno recuperare nelle ultime dieci giornate quattro punti alla capolista Alessandria. Il prossimo scoglio nella 29esima giornata è la sfida interna con il Tuttocuoio, squadra che invece sta lottando per non retrocedere: appuntamento alle ore 16:30 di sabato 11 marzo 2017. La Cremonese ha vinto le ultime tre uscite, recuperando cinque punti rispetto al primo posto e portandosi a distanza ravvicinata dal sogno chiamato Serie B. Dopo una lunga rimonta i grigio-rossi non hanno intenzione di fermarsi e proveranno fino alla fine a raggiungere la promozione diretta. Il Tuttocuoio invece non sta vivendo un momento di forma particolarmente brillanta, e naviga nelle parti meno nobili della graduatoria. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Precisamente i toscani si trovano nel limbo della zona playout, che non significa necessariamente retrocessione ma nemmeno salvezza certa. Le ultime due sconfitte hanno frenato la corsa della squadra, che sembrava potersi scrollare di dosso le proprie paure e di salutare definitivamente la zona calda. I due tecnici non potranno permettersi esperimenti per quanto riguarda le formazioni che dovrà scendere in campo. Quindi a giocare dal primo minuto saranno i migliori a disposizione dei due mister, quelli che hanno già dato un certo tipo di garanzie.

La Cremonese di mister Attilio Tesser scenderà sul manto erboso con il modulo 4-3-1-2 ed il rombo di centrocampo. L'estremo difensore titolare sarà Ravaglia e proteggerà la porta con l'ausilio del terzino destro Salviato, del terzino sinistro Ferretti e dei due difensori centrali Canini e Marconi. Davanti alla difesa ci sarà il mediano di contenimento Pesce, che dialogherà con le due mezzali per impostare l'azione offensiva: alla sua destra previsto Scarsella, alla sua sinistra Belingheri. In attacco avremo il trequartista che sarà probabilmente Perrulli, in azione dietro alle due punte centrali Brighenti e Stanco.

La risposta del Tuttocuoio dell'allenatore Luca Fiasconi arriverà con il modulo di gioco a specchio rispetto agli avversari, per chiudere preventivamente tutti gli spazi e le linee di passaggio. In porta giocherà Nocchi ma in difesa ci sarà la pesante assenza di Tiritiello, espulso nell'ultima gara casalinga contro il Piacenza. Al suo posto come terzino destro giocherà Borghini, sul versante opposto ci sarà Lo Porto, mentre i due difensori centrali saranno Bachini e Falivena. A centrocampo spazio per il mediano Pellini e le due mezzali Berardi e Caciagli. La formazione sarà completata dal tridente d'attacco composto dal trequartista Pinzauti e dai due attaccanti Gelli e Ferrari.

Sulla carta è difficile prevedere una partita equilibrata, visto che dal punto di vista tecnico e di gioco la Cremonese è nettamente superiore rispetto agli avversari. I grigio-rossi cercheranno di portare un pressing alto per mettere in difficoltà i portatori di palla avversari. Una volta recuperata la sfera potrà scatenarsi l’inoffensiva dei talentuosi uomini d'attacco di cui può disporsi mister Attilio Tesser. Quote: il pronostico di snai.it abbassa a 1,35 il segno 1 per la vittoria della Cremonese, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Tuttocuoio moltiplica per 8,50 la posta in gioco. A metà strada il segno X per il pareggio finale: la quota corrispondente è 4,45. Opzione Under fissata a 1,75, Over a 1,93, Gol 2,35 e NoGol 1,50.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Cremonese Tuttocuoio sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.