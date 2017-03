Diretta/ Bergamo Casalmaggiore: info streaming video e tv, risultato live (volley femminile, Serie A1, oggi)

DIRETTA FOPPAPEDRETTI BERGAMO-POMì CASALMAGGIORE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE, VOLLEY FEMMINILE 20^ GIORNATA, OGGI) – Bergamo Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Zanussi e Florian è la partita di volley femminile, in programma per oggi 11 marzo 2017 alle ore 20.30, valida nella 20^ giornata del campionato di Serie A1. Le lombarde si trovano attualmente al quarto posto in classifica con 37 punti e una qualificazione alle fasi finali già assicurata matematicamente. Per le cremonesi invece secondo posto in classifica solo dietro alle fortissime ragazze di Conegliano, con 40 punti arrivati grazie a 14 vittorie. Le due squadre in classifica sono distanti solo 3 punti e per Bergamo si tratta di una ghiotta opportunità per agganciare le avversarie in classifica.

Nel match di andata, giocato al PalaRadi di Cremona, la partita finì con il risultato di 3-1 in favore delle ragazze di Casalmaggiore. Anche per queste ultime la qualificazione ai play-off è già assicurata. Cremonesi che non stanno attraversando però un buon momento di forma, dato che hanno subito quattro sconfitte nelle ultime 5 partite giocate, vincendo solo nel match interno contro Busto Arsizio. Situazione diversa per le bergamasche che arrivano a questo match forti di tre vittorie consecutive, arrivate contro Club Italia, Monza e Montichiari. La favorita in questo match è appunto Bergamo che potrà contare sul fattore campo e l'energia del suo pubblico.

Il coach della Foppapedretti Bergamo, Stefano Lavarini, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Eleonora Lo Bianco al palleggio, Suelen Pinto come libero, Martina Guiggi e Mina Popovic le due centrali, Katarzyna Skowronska come opposta e in posizione quattro Alessia Gennari. Giovanni Caprara, l'allenatore delle cremonesi dovrebbe rispondere con il seguente sestetto: Carli Lloyd al palleggio, Giulia Gibertini come libero, le due centrali saranno Lauren Gibbemeyer e Jovana Stevanovic, come opposto giocherà Carmen ?urlea e in posizione quattro la campionessa Lucia Bosetti.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento. Le giocatrici da tenere d'occhio sono sicuramente le due schiacciatrici della nazionale italiana, Lucia Bosetti per Casalmaggiore e Alessia Gennari per Bergamo. Tutto dipenderà da come le due squadre riusciranno ad arginare la schiacciatrice avversaria. Ricordiamo infine che la partita tra Bergamo e Casalmaggiore non sarà visibile in diretta tv alle ore 20.30 ma sarà possibile seguirla in differita alle ore 23.00 sul canale tematico Raisport + disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Tale appuntamento sarà chiaramente visibile in diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it, disponibile gratuitamente sul portale ufficiale www.rai.tv.

