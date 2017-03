Diretta/ Italia Francia info streaming video e tv, risultato live (D Max, 6 Nazioni 2017 rugby, oggi)

DIRETTA ITALIA-FRANCIA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA DELLA PARTITA (DMAX 6 NAZIONI 2017, QUARTA GIORNATA OGGI SABATO 11 MARZO) – Italia Francia, diretta dall'arbitro neozelandese Ben O'Keeffe, è una partita valida per la quarta giornata del torneo 6 Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 11 marzo, presso lo stadio Olimpico di Roma dove tutto è pronto per la partita di rugby tra Italia e Francia. Gli azzurri si presentano allo scontro con gli eterni rivali transalpini con la voglia matta di fare l'impresa ed evitare per questa via l'ennesimo cucchiaio di legno. Nelle prime tre gare, infatti, l'Italia ha sempre perso, pur destando a tratti buona impressione.

Per quanto concerne la formazione, saranno tre le modifiche rispetto al quindici che pure aveva ben figurato due settimane fa contro l'Inghilterra, nel tempio di Twickenham. All'ala Esposito prenderà il posto di Bisegni, uscito con qualche problema dalla precedente gara, Canna giostrerà in veste di apertura al posto di Allan, anche lui alle prese con forti dolori alla spalla, mentre Ghiraldini sarà impiegato nella consueta veste di tallonatore, al posto di Gega costretto a disertare il match a causa di alcuni problemi al collo. Potrebbe esordire partendo dalla panchina anche Luca Sperandio, ala della Benetton Treviso su cui in molti sono pronti a giurare per una grande carriera.

Per quanto riguarda la Francia, l'arrivo sulla panchina di Guy Noves sembra aver restituito slancio ai galletti, dopo un periodo di grande difficoltà. L'ex tecnico del Tolosa ha subito fatto notare la sua mano, anche se sinora sono arrivate due sconfitte che hanno ormai tagliato fuori la Francia dalla corsa alla vittoria finale. Al 19-16 subito a Twickenham, nella tradizionale sfida con gli inglesi, è seguita la vittoria per 22-16 contro la Scozia, resa però di fatto inutile dal 19-9 subito in Irlanda.

Ora la Francia vorrà riscattarsi sul terreno dell'Olimpico, in una gara che tradizionalmente vede i transalpini nettamente favoriti. L'Italia non ha però alcuna intenzione di presentarsi nella veste di agnello sacrificale e cercherà di mettere i bastoni in mezzo alle ruote della poderosa macchina avversaria. Molto dipenderà anche dai primi minuti della contesa: se l'Italia riuscisse a reggere l'urto e il ritmo che gli avversari proveranno ad imporre, le sue possibilità potrebbero sensibilmente aumentare. Il piano tattico italiano è del resto abbastanza chiaro e consiste nel cercare di impedire ai francesi di giostrare tranquillamente palla alla mano, imponendo il loro consueto rugby frizzante e fantasioso.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Italia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Per la partita dell'Italia, l'appuntamento sarà con la telecronaca e il commento tecnico di Antonio Raimondi e Vittorio Munari e i contributi da bordo campo dell'inviato Francesco Bissolotti, che sono i volti di questa emittente che punta molto sul rugby, con in aggiunta alle partite live anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

D Max in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche tramite la pagina Facebook (Federazione Italiana Rugby) e il profilo Twitter (@Federugby) della Federazione Italiana, ma anche quelli ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che in italiano è @RBSSei.

