Diretta Sbk 2017/ Superbike streaming video e tv Superpole e gara-1 Gp Thailandia 2017 Buriram (oggi 11 marzo)

DIRETTA SBK 2016, SUPERBIKE STREAMING VIDEO E TV, GRAN PREMIO DI THAILANDIA 2017 BURIRAM: SUPERPOLE E GARA-1 (OGGI SABATO 11 MARZO) – Grande appuntamento con il Gran Premio di Thailandia 2017 della Superbike sul circuito di Buriram, che ospita la seconda gara stagionale del Mondiale SBK 2017 delle derivate di serie. La stagione per la Superbike è cominciata decisamente prima che per gli altri massimi campionati degli sport motoristici: abbiamo già vissuto due settimane fa il primo Gran Premio del 2017, in Australia, mentre in questo weekend l'appuntamento è appunto sul recentissimo circuito di Buriram, che è stato costruito solamente nel 2014. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SPORTMEDIASET.IT LE QUALIFICHE E GARA-1 DEL GRAN PREMIO DI THAILANDIA BURIRAM 2017 DI SUPERBIKE

Al sabato si disputano come sempre le qualifiche, che tramite la Superpole stabiliranno la griglia di partenza e l'autore della pole position, ma a seguire - come era già stato nel corso del 2016 - ci sarà anche gara-1. Una giornata dunque intensissima, con in più però il problema del pesante fuso orario che ci separa dalla Thailandia: eccovi allora i principali momenti che ci attendono oggi, sabato 11 marzo. Alle ore 7.30 italiane (le 13.30 locali visto che Buriram è avanti sei ore di fuso orario rispetto a noi) ecco il via alle due sessioni della Superpole della Superbike (SP2 alle 7.55), infine alle ore 10.00 - quando in Thailandia saranno già le 16.00 del pomeriggio - ecco il semaforo verde per gara-1.

L'uomo più atteso sarà Jonathan Rea, che è il campione del Mondo in carica in sella alla sua Kawasaki, ma soprattutto due settimane fa a Phillip Island ha vinto entrambe le gare del primo appuntamento stagionale, dunque sta già provando a lanciare la fuga, contrastato da Chaz Davies che in sella alla sua Ducati è arrivato secondo in entrambe le gare australiane. Per gli appassionati italiani bisogna notare che Mediaset per il quinto anno consecutivo trasmette tutta la stagione delle derivate di serie. La diretta tv degli appuntamenti che vi abbiamo ricordato sopra sarà garantita sia in chiaro su Italia 1 (solo le gare) e integralmente su Italia 2, sia in diretta streaming video tramite il sito sportmediaset.it e l’app Sportmediaset.

La telecronaca di qualifiche e gare è affidata ai cronisti Giulio Rangheri e Max Temporali. In aggiunta ci saranno anche gli inviati Alberto Porta e Anna Capella. Su Italia 1 dunque si vedranno le gare, mentre su Italia 2 sarà visibile tutto il weekend motociclistico, dalle qualifiche alle gare; infine, per quanto riguarda lo streaming, oltre alle dirette va ricordato che, una volta concluso, l'evento sarà fruibile sul sito di Sportmediaset in qualsiasi momento con servizi e gare integrali.

Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti. Altre informazioni saranno disponibili anche sul sito Intenet ufficiale del Mondiale, all'indirizzo www.worldsbk.com/it. Ricordiamo anche l'account ufficiale su Twitter @sbk_official. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SPORTMEDIASET.IT LE QUALIFICHE E GARA-1 DEL GRAN PREMIO DI THAILANDIA BURIRAM 2017 DI SUPERBIKE

© Riproduzione Riservata.