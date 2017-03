Diretta/ Slalom femminile Squaw Valley streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SLALOM FEMMINILE SQUAW VALLEY STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 11 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino femminile è ancora a Squaw Valley, per lo slalom speciale che completa i due giorni sulle nevi della località californiana sede delle Olimpiadi 1960 e che sarà l’ultima gara in assoluto prima delle Finali di settimana prossima ad Aspen. La stagione sta dunque volgendo al termine, siamo alle ultime gare e la posta in palio è sempre più importante: purtroppo lo slalom è l’unica specialità in campo femminile in cui le sciatrici italiane non riescono ad essere protagoniste, tuttavia per gli appassionati sarà comunque un appuntamento da non perdere. Ecco dunque tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi l’odierno slalom di Squaw Valley. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LO SLALOM FEMMINILE DI SQUAW VALLEY PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (prima manche alle ore 19.00, seconda manche alle ore 22.00)

La prima manche avrà inizio alle ore 19.00, che saranno le 10.00 locali considerate le nove ore di fuso orario fra l’Italia e la California, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 22.00 (le 13.00 di Squaw Valley). Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Squaw Valley (www.fis-ski.com).

Quando si parla di slalom femminile, è inevitabile parlare di Mikaela Shiffrin. La giovane campionessa statunitense ormai da qualche anno è la dominatrice assoluta fra i pali stretti e anche la stagione che ormai sta per finire ha confermato che in slalom Mikaela non ha rivali: manca poco per conquistare l’ennesima Coppa di specialità (salvo colpi di scena arriverà già oggi), il terzo titolo iridato consecutivo è già in cassaforte grazie allo slalom dominato ai Mondiali di Sankt Moritz e soprattutto lo slalom è stato la base per l’assalto alla Coppa del Mondo generale che per la Shiffrin è sempre più vicina proprio nell’anno in cui il gran finale di stagione è negli Stati Uniti: tutto sembra perfetto per il fenomeno a stelle e strisce, che ora è attesa al completamento dell’opera costruita negli ultimi mesi.

Per tutte le altre slalomiste in gara l’obiettivo è battere la Shiffrin, impresa non facile visto che le sconfitte della statunitense si contano sulle dita di una mano negli ultimi anni. Merita comunque un applauso la stagione della slovacca Veronika Velez Zuzulova e quella della svizzera Wendy Holdener, protagoniste ad altissimo livello per tutto l’anno. La svedese Frida Hansdotter è andata invece in crescendo dopo un difficile inizio di stagione: sarebbe una splendida sfida a tre se davanti a loro non ci fosse il fenomeno Shiffrin… Quanto alle azzurre, abbiamo già ricordato i problemi che ormai da qualche anno ci affliggono nello slalom femminile: l’obiettivo di Manuela Moelgg, Irene Curtoni e Chiara Costazza sarà quello di entrare nelle prime dieci, mentre puntare al podio sembra eccessivo per le loro possibilità. La stagione ha riservato qualche risultato soddisfacente soprattutto alla Costazza, ma il vertice è ancora lontano, a differenza di tutte le altre specialità, in cui abbiamo fatto incetta di risultati che mette l’Italia al primo posto della classifica per nazioni in ambito femminile. Arriverà almeno un guizzo pure fra i pali stretti fra Squaw Valley e Aspen?

