GIGIO DONNARUMMA/ Video, bacia lo stemma del Milan sotto la curva della Juventus: come Nainggolan “mai gobbo”?

GIGIO DONNARUMMA BACIA LO STEMMA DEL MILAN: VIDEO - A margine di uno Juventus-Milan che verrà ricordato per le polemiche che hanno caratterizzato il finale di match allo Stadium, l'immagine della serata è certamente quella di Gigio Donnarumma che bacia lo stemma del Milan all'uscita dal catino bianconero. Il portierone rossonero, infuriato per la decisione dell'arbitro Massa di assegnare un calcio di rigore a Dybala per tocco di mano di De Sciglio in area di rigore a tempo ampiamente scaduto, al triplice fischio finale ha deciso di muoversi provocatoriamente verso la curva della Juventus baciando più volte lo scudetto rossonero. Una scelta forte quella del 18enne, che nel fare rientro negli spogliatoi, come si è potuto leggere dal suo labiale, ha aggiunto:"Impossibile, sempre loro", in relazione ai favori arbitrali che secondo il milanista avrebbero ricevuto i bianconeri. Certo non può passare inosservata la decisione di Donnarumma di compiere un gesto così emblematico proprio alla Juventus Stadium. E a molti è tornato in mente il video "rubato" a Radja Nainggolan che ai tifosi dichiarava "mai alla Juve, vincono sempre con un rigore". Dopo che da mesi si parla del portiere stabiese come erede naturale di Gigi Buffon, dopo che le sirene bianconere hanno iniziato a suonare e a spaventare i tifosi del Milan, speranzosi che il rinnovo di Gigio non venga sacrificato sull'altare del closing e, infine, dopo le dichiarazioni preoccupanti di Mino Raiola (sempre pronto a vendere a caro prezzo i propri diamanti), ecco che a mettere una parola di chiarezza è stato un ragazzo di 18 anni. Lo stesso bambino che rifiutò l'Inter per non tradire la squadra del cuore, ieri, nella bufera scatenatasi all'interno dello Stadium, ha trovato la forza di affrontare la curva della Juventus e giurare amore al Milan. Qualcuno potrebbe dire che i sentimenti, nel calcio, non sono eterni: ma il bacio di Donnarumma allo stemma rossonero è una garanzia che vale più di mille rinnovi. Clicca qui per vedere il video in cui Gigio Donnarumma bacia lo stemma del Milan!

© Riproduzione Riservata.