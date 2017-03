GIOCATORI DEL MILAN DISTRUGGONO GLI SPOGLIATOI/ Rossoneri infuriati per il rigore regalato alla Juve!

JUVENTUS-MILAN, ROSSONERI INFURIATI NEL POST PARTITA: SPOGLIATOIO DELLO JUVENTUS STADIUM DISTRUTTO - Juventus-Milan ha scatenato mille polemiche. Nella gara disputata ieri sera allo Juventus Stadium, i bianconeri hanno superato la formazione di Vincenzo Montella con il risultato di 2-1 grazie ad un calcio di rigore trasformato in extremis. Era il 94' e 18” quando l'arbitro Massa ha indicato il dischetto, cioè 18” oltre la fine dei 4' di recupero assegnati. Il motivo? L'espulsione di Sosa, avvenuta al 93' per doppio giallo, ha spinto il fischietto di Imperia a prolungare l'extratime di altri 30”. Ma le polemiche, semmai, sono scaturite dal fallo di mano di De Sciglio su traversone di Lichtsteiner avvenuto in area milanista. Massa si è consultato con l'addizionale Doveri e ha concesso il penalty alla Juventus.

I giocatori del Milan hanno protestato veementemente, sia prima della trasformazione di Dybala che, soprattutto, al termine del match; dopo il triplice fischio, l'arbitro Massa è stato accerchiato dai rossoneri. L'agitazione del Milan non si è però placata al rientro nel tunnel. Alcuni giocatori, stando a quanto riportato dall'Ansa, hanno infatti letteralmente sfogato tutta la loro rabbia contro lo spogliatoio dello Juventus Stadium a loro assegnato. Risultato: stanza devastata e gran parte dell'arredo distrutto, tra cui gli scudetti appesi alle pareti del vestiario. Il Milan adesso trema e attende con ansia il referto dell'arbitro Massa, che potrebbe portare con sé diverse squalifiche. I giocatori più a rischio per le plateali proteste finali sono Donnarumma, Poli, Bacca e De Sciglio. (Giuliani Federico)

