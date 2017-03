Genoa Sampdoria/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA GENOA SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Genoa Sampdoria, diretta dall'arbitro Daniele Orsato, è il match del sabato sera della ventottesima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 20.45 di sabato 11 marzo. Torna dunque il derby di Genova a Marassi, una partita che catalizza da sempre l'attenzione di tutti gli appassionati di calcio italiano. Sampdoria e Genoa regalano sempre spettacolo quando si incontrano e pur trattandosi di un derby abbastanza inutile dal punto di vista della classifica, entrambe vogliono vincere. Non si può perdere il derby e perciò Genoa e Samp vogliono regalare una grande gioia ai propri tifosi dopo una stagione alquanto anomala. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (28^GIORNATA)

Il Genoa infatti ha rischiato di rimanere invischiato nella zona retrocessione salvo vincere domenica scorsa lo scontro diretto contro l'Empoli in trasferta. La Sampdoria invece ancora una volta dovrà stare fuori dall'Europa. In questo campionato la discontinuità è stata una parola d'ordine per i blucerchiati che però vogliono avviarsi alla conclusione di stagione al meglio. Un derby che come sempre vedrà Marassi stracolmo in ogni ordine di posto: attesa per le coreografie delle due gradinate, da sempre cuore caldo della piazza genovese.

Il Genoa di Mandorlini vuole vincere ancora dopo il bel successo ottenuto in trasferta contro l'Empoli. La squadra rossoblu non vuole commettere passi falsi e perciò il tecnico ex Verona punterà sui migliori. Il modulo del tecnico ravennate sarà il 3-5-2 con Lamanna in porta, difesa con Munoz, Burdisso e Izzo. In mezzo al campo agiranno Rigoni, Cataldi e Hiljemark mentre sugli esterni ci saranno Lazovic e Laxalt. In avanti la coppia offensiva sarà composta da Pinilla e Simeone.

Sampdoria carica a mille e che vorrà regalare una grande soddisfazione ai suoi caldissimi tifosi. La formazione di Giampaolo si schiererà con il 4-3-1-2 che vedrà tra i pali Viviano con Skriniar e Silvestre difensori centrali mentre Pavlovic e Sala saranno i terzini. A centrocampo giocheranno Torreira, Barreto e Praet mentre il trequartista sarà Bruno Fernandes. In avanti la solita coppia con Quagliarella e Muriel. Dalla panchina Shick che a gara in corso garantisce gol e qualità offensive importanti.

Il Genoa ha ritrovato un gioco vivace ed una manovra abbastanza fluida nell'ultima trasferta di Empoli. I ragazzi di Mandorlini hanno in Lazovic e Laxalt due elementi di fondamentale importanza. Questi sono gli esterni che sono chiamati fin dall'inizio della stagione ad un grande lavoro di corsa e soprattutto di rifornimento di palloni utili. In avanti Simeone non segna da tanto e il derby potrebbe essere la giusta occasione per regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi.

In casa Sampdoria invece c'è grande voglia di confermarsi dopo la bella vittoria contro il Pescara nell'ultimo turno. Bruno Fernandes vuole dimostrare di avere le carte in regola per poter fare bene in questa stagione. In avanti invece Muriel illumina con la sua rapidità e Quagliarella finalizza. A partita in corso è letale Shick, uno dei migliori subentranti in Europa. L'attaccante potrebbe avere spazio anche nel derby e magari provare a regalare un dispiacere ai tifosi del Genoa.

Dando un occhio ai precedenti, nelle ultime 5 gare in 3 occasioni ha avuto la meglio la Sampdoria, mentre solo in una il Genoa, oltre ad un solo pareggio. Sarà comunque una gara dal sapore speciale anche perché il Genoa vorrà vendicare la beffa dell'andata. La Sampdoria vinse nel girone d'andata per 2-1: prima il gol di Muriel poi il pareggio di Rigoni e alla fine l'autogol decisivo di Izzo che diede i tre punti ai blucerchiati.

Stando alle quote proposte da Bwin, la gara tra Genoa e Sampdoria sarà molto equilibrata come ogni derby. La formazione genoana viene quotata a 2.40 mentre quella doriana a 2.85. Il pareggio nel derby di Genova viene quotato a 3.30. Genoa Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv sia sui canali della pay tv del satellite: appuntamento su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, con la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sia sulla pay tv digitale terrestre. In questo caso appuntamento su Mediaset Premium Sport, Mediaset Premium Sport HD e in diretta streaming video tramite Premium Play. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (28^GIORNATA)

