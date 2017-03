Genoa Sampdoria/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live sul derby di Genova

GENOA-SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Genoa-Sampdoria, derby della Lanterna per la ventottesima giornata di Serie A 2016-2017, si gioca sabato 11 marzo alle ore 20:45. Una partita sentitissima e spettacolare al di là della classifica; dopo le prime 27 partite di campionato le due genovesi hanno un bottino complessivo di 67 punti, certamente meno di quanto avrebbero sperato in estate, e il Grifone è passato attraverso l’esonero di Ivan Juric in un momento nel quale rischiava di essere risucchiato nella corsa per la salvezza. Oggi la Sampdoria si trova in una posizione migliore, e insegue la seconda vittoria stagionale nel derby; in attesa che le due squadre facciano il loro ingresso a Marassi per giocare la partita, diamo uno sguardo ravvicinato a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Genoa-Sampdoria.

GENOA-SAMPDORIA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Genoa-Sampdoria, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Genoa (segno 1) vale 2,60, il pareggio (segno X) è quotato 3,25, mentre la vittoria della Sampdoria (segno 2) vi permetterà di vincere 2,75 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Andrea Mandorlini deve ancora decidere se mandare in campo Ntcham: il centrocampista francese era un oggetto misterioso con pochissimo spazio, ma i due gol realizzati in due partite che sono valsi 4 punti al Genoa lo hanno reso un giocatore sul quale puntare. Il problema è appunto se dargli campo dal primo minuto o tenerlo come arma tattica dalla panchina: Ntcham potrebbe essere uno di quegli elementi che rendono maggiormente se impiegati a partita in corso. Ad ogni modo, sono Cataldi e Luca Rigoni a rischiare il posto; per il resto la formazione del Grifone sembra fatta e sarà confermato il 3-5-2 con il quale Mandorlini è riuscito a smuovere la classifica. In attacco è confermata la coppia “pesante”, con Pinilla che finalmente è titolare al fianco di Giovanni Simeone; sulle corsie laterali, a fare spinta ma anche ripiegamento quando ad avere la palla sarà la Sampdoria, sono Lazovic e Diego Laxalt con Edenilson che eventualmente potrebbe tornare utile nella ripresa, dando maggiore intensità alla fase difensiva. L’unico certo di una maglia in mediana sembrerebbe essere Hiljemark, che darà una mano in cabina di regia ma dovrà anche provare a inserirsi negli spazi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - La formazione della Sampdoria a poche ore dal derby della Lanterna vive ancora di qualche dubbio, sostanzialmente uno per reparto. Rischia ancora la panchina Luis Muriel: il colombiano sta giocando benissimo, ma ha qualità che lo rendono prezioso anche dalla panchina, quando le squadre si stancano e si allungano. Per questo dal primo minuto potrebbe giocare Schick, che continua a segnare; Quagliarella sembra invece andare verso la conferma, così anche Bruno Fernandes che agirà in posizione di trequartista avendo ormai soffiato il posto a Ricky Alvarez, che sta giocando poco in questo periodo. A centrocampo dubbio sulla mezzala: difficile che possa essere impiegato Djuricic, più probabile che Praet torni in campo per dare fiato a Linetty, con Edgar Barreto che sarà l’altro interno con Lucas Torreira che naturalmente conserva il suo posto di playmaker davanti alla difesa. A proposito del reparto arretrato, ancora una volta Regini potrebbe finire in panchina: Marco Giampaolo potrebbe cavalcare la maggiore spinta che Pavlovic può garantire, provando a comandare il gioco sugli esterni. A destra sembra invece risolto in favore di Sala il ballottaggio con il polacco Bereszynski, a protezione di Viviano non ci saranno novità con Silvestre che guiderà tutta la difesa e giocherà al fianco di Skriniar.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SAMPDORIA

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 5 Izzo, 8 Burdisso, 24 Munoz; 22 Lazovic, 15 Hiljemark, 94 Cataldi, 30 L. Rigoni, 93 Diego Laxalt; 51 Pinilla, 9 G. Simeone

A disposizione: 38 Zima, 83 Rubinho, 14 Biraschi, 3 Gentiletti, 2 Edenilson, 4 Cofie, 10 Ntcham, 16 A. Beghetto, 28 Brivio, 17 Taarabt, 32 L. Morosini, 11 Palladino

Allenatore: Andrea Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Perin, Orban, Miguel Veloso, Ninkovic

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 22 Sala, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 20 Pavlovic; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 10 Bruno Fernandes; 9 Muriel, 27 Quagliarella

A disposizione: 1 Puggioni, 30 W. Falcone, 24 Bereszynski, 17 Palombo, 19 Regini, 5 Dodò, 16 Linetty, 21 Cigarini, 23 Djuricic, 11 R. Alvarez, 47 Budimir, 14 Schick

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: -

