Giana Erminio Lupa Roma/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA GIANA ERMINIO LUPA ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Giana Erminio Lupa Roma, che sarà diretta dall'arbitro Nicola De Tullio, si gioca sabato 11 marzo alle ore 14:30 ed è valida per la ventinovesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. I lombardi sono fra le squadre che stanno esprimendo il miglior calcio in assoluto, fatto di un fraseggio molto veloce e bello da vedere, ma soprattutto finalizzato al tiro in porta e al gol e non fine a sé stesso.

Lo dimostra la gara precedente contro la Viterbese, durante la quale la squadra di Gorgonzola ha realizzato addirittura quattro gol, riuscendo a superare gli avversari di una rete e portandosi a casa i tre punti in palio. In una situazione completamente diversa si trova la Lupa Roma Football Club, che è impelagata nella corsa per non retrocedere. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Se il campionato di Lega Pro dovesse chiudersi oggi la squadra capitolina si troverebbe a dover disputare i playout per non retrocedere, uno spareggio che non dà sempre la certezza di salvezza e che può rivelarsi estremamente insidioso. I capitolini comunque non possono dormire sonni tranquilli, visto che hanno solo cinque punti di vantaggio sull'ultimo posto occupato dal Prato. L'ultima piazza è l'unica che non permette di disputare i playout, ma che fa retrocedere direttamente fra i dilettanti.

Dunque c'è d'aspettarsi che entrambi gli allenatori cerchino di utilizzare le formazioni migliori possibili, in modo tale da non avere sorprese e poter portare in cascina il risultato auspicato. La Giana Erminio utilizzerà il modulo di gioco 4-4-2, il preferito del tecnico Cesare Albè, avvalendosi in porta di Viotti, in difesa di Perico e Augello sulle fasce e di Montesano e Bonalumi al centro. Il reparto mediano invece sarà composto dagli interni Marotta e Pinardi, quest'ultimo miglior assist man della squadra lombarda, e dagli uomini di fascia Chiarello e Iovine. La formazione titolare della Giana Erminio sarà completata dai due attaccanti titolari, vale a dire Gullit e Bruno, entrambi in gol nell'ultima rocambolesca vittoria di campionato.

La risposta della Lupa Roma Football Club consisterà nel modulo di gioco 3-5-2, scelto da mister David Di Michele in diverse occasioni nel corso della stagione. La squadra dovrà fare a meno del difensore Gigli, espulso nell'ultimo turno e dunque squalificato. La difesa, oltre all'estremo difensore Bremec, prevederà l'utilizzo di Rosato, Cafiero e Sfanò. A centrocmapo i tre interni saranno il mediano Baldassin e le due mezzali Aloi e Cavagna, mentre sulle fasce si prodigheranno Mazzarani a destra e La Camera a sinistra. I due attaccanti centrali infine saranno Fofana e Iadaresta, in rete nell'ultima sfortunata sconfitta rimediata in casa contro il Pontedera.

La gara non sarà un monologo di una delle due squadre ma sarà una sfida equilibrata che potrebbe concludersi in qualunque modo. La Lupa Roma fuori casa non ha mai ottenuto buoni risultati, ma dovrà trovare energie nascoste se vorrà provare a salvarsi senza passare dagli spareggi di fine anno. Per quanto riguarda le quote l'agenzia di scommesse Intralot considera favoriti i padroni di casa della Giana Erminio con una quota di 1.60 volte la posta. Il pareggio è dato a 3.75, la vittoria esterna della Lupa Roma a 5.25.

Giana Erminio-Lupa Roma non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.