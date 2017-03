INFORTUNIO PEROTTI / Risentimento muscolare al flessore della coscia destra per l'esterno d'attacco della Roma

INFORTUNIO PEROTTI, RISENTIMENTO MUSCOLARE AL FLESSORE DELLA COSCIA DESTRA PER L'ARGENTINO DELLA ROMA. NON CONVOCATO PER LA TRASFERTA DI PALERMO - Un infortunio muscolare ha fermato Diego Perotti che ha riportato un risentimento al flessore della coscia destra. L'argentino sarà così costretto a saltare la trasferta di domani sera quando la Roma sarà al Renzo Barbera per affrontare il Palermo di Diego Lopez che in settimana ha cambiato Presidente. Di certo Diego Perotti è un giocatore molto importante per Luciano Spalletti ed è proprio per questo che c'è la volontà di preservarlo in vista del delicato impegno di giovedì prossimo quando a Roma arriverà il Lione di Genesio per giocarsi l'accesso ai quarti di finale della Europa League. Servirà comunque del tempo per capire quali saranno i tempi di recupero e se il calciatore ce la farà a recuperare in tempo propri per giovedì.

